足球》葡萄牙冠軍國腳若塔車禍身亡 C羅悲痛哀悼：你才剛結婚…

C羅發文哀悼因車禍身亡的若塔。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾幫助英超利物浦和葡萄牙奪冠的前鋒若塔（Diogo Jota），今天傳出在西班牙發生車禍意外喪生，得年28歲。國家隊隊友、葡萄牙巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）聞訊後在社群平台上發文悼念。

根據《BBC》報導，若塔與弟弟席爾瓦（Andre Silva）在西班牙西北部薩莫拉附近開車時，因超車發生輪胎爆裂導致失控，藍寶堅尼衝出道路後起火。急救人員雖到場處理，仍最終證實兩人都不幸離世。消息傳出後，利物浦俱樂部發表聲明，呼籲外界給予若塔的家人、朋友與親人應有的隱私與空間，讓他們在這段極為痛苦的時間裡好好哀悼。

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除了利物浦外，若塔的母隊波爾圖、利物浦傳奇球星卡拉格（Jamie Carragher）以及葡萄牙足協也都發文緬懷這名28歲前鋒，若塔在本季幫助利物浦拿下英超冠軍，上個月才剛幫助葡萄牙拿下歐國聯冠軍，而且兩週前才與交往13年的女友結婚，兩人育有3個孩子，在悲劇發生前數小時，若塔還在社群平台上分享了婚禮影片。

C.羅納度與若塔曾在國家隊並肩作戰32場，他在社群平台上發文悼念：「這一切毫無道理，我們上個月還一起在國家隊攜手奪冠，你也才剛結婚。我向你的家人、你的妻子與孩子，致上最深切的哀悼與祝福，願他們擁有全世界的力量撐過這一切，我知道，你將永遠與他們同在，安息吧，若塔、席爾瓦，我們都會無比想念你們。」

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