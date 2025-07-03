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高球》TLPGA之友公開賽次輪 盧曉晴並列第2明有望爭冠

2025/07/03 18:50

盧曉晴。（資料照，TLPGA提供）盧曉晴。（資料照，TLPGA提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金350萬的TLPGA之友公開賽今天進行第2回合，泰國女將帕查拉朱達上演獵鷹秀揮出68桿，以總桿137桿衝上第1；前一輪領先的旅日名將盧曉晴，今天狀態略為下滑繳出72桿，以總桿138桿暫時和王莉甯、李欣、周怡岑並列第2，但她們和領先者僅差1桿，都有機會爭冠。

帕查拉朱達昨日結束便以69桿成績，為今天順勢超車的局面鋪路，今天上午一連串救Par之後，第8洞的老鷹進帳迅速將她的領先榜位置躍升到第一名，賽後她滿意的表示：「第8洞的第二桿剩下220到230碼間距離，我很幸運的直攻停在果嶺上並留下18呎推桿距離，這推桿路線也順到讓我覺得很好運可以抓下老鷹！」

面對明天機會甚大的奪冠機會，帕查拉朱達也保持著一向正向積極的態度：「自兩週前打完韓國女子公開賽（DB Group The 39th Korea Women's Open Golf Championship）後，我一直對自己的木桿開球上球道率很有信心，不同之處在於針對老爺關西球場的果嶺特性，昨天都能將球停在比較靠近洞口的位置，所以首回合推進比較多小鳥，今天上果嶺後也不錯，但許多推桿，就像第18洞老鷹推桿判讀上都沒問題，也照著想像的路線走，然而很多洞差那麼一點就推進了。不過我想明天還是會像今天一樣積極的處理推桿，製造更多搶鳥的機會。」

盧曉晴在前九洞遇到幾次推桿失準無法救平標準桿的麻煩，例如第2洞短推就因為桿面稍微關閉吞了第1記柏忌，雖然整回合一號木桿的水準還是比昨天來得理想，但果嶺上的路線判斷還是讓自己浪費了一些原本累積的優勢：「很多果嶺上的路線研判的不是很好，距離感差了一些，除了第2洞就發生三推，第7洞漂亮切上果嶺後的短推也失手，其餘幾洞有博蒂機會也白白錯失。」盧曉晴感覺到了後9洞因為炎熱，自己也打得比較辛苦，幸虧不少小鳥推桿還是能把握住，如果明天要力圖爭冠，她希望自己在處理短推時能夠保持耐心和冷靜。

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