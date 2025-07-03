中職》髙塩將樹勞苦功高 明年薪資可望「倍數以上提升」

髙塩將樹。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年上半季統一獅奪冠，日籍投手髙塩將樹表現亮眼，被視為獅隊上半季MVP，6月29日封王戰賽後，獅隊總教練林岳平公開喊話，直誇髙塩投球讓人看了很感動，會跟公司爭取更優渥的待遇；對於餅總好意，當時髙塩回應，「我已到了退休的年紀，去年統一獅給我機會，我已覺得很滿意，錢...真的沒關係啦。」

對此，獅隊領隊蘇泰安今天受訪時表示，按照以往獅隊對有好表現球員的合約精神，特別是高塩今年上半季的優異貢獻，值得球團提前與他續明年的合約，而薪資內容肯定會有倍數以上提升，而且會再持續提供更高額的激勵金，以鼓勵高塩繼續寫下他個人的紀錄。

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36歲的髙塩自2017年來到台灣業餘甲組成棒發展，拿過大小盃賽投手獎項，然而2022、2023年投入選秀落榜，直到去年3度叩關才獲獅隊第6輪指名青睞，簽約金110萬，附帶激勵獎金40萬，保障月薪8.5萬，升上一軍調整為10萬。

本季髙塩出賽25場，戰績2勝1敗、8次中繼成功和6次救援成功，防禦率1.91、被打擊率1成57、每局被上壘率0.74，最快球速148公里，用球數579球為全聯盟「純後援投手」最多，他受惠「永田條款」可不佔洋將名額，以本土球員身分出賽，餅總稱他是陣中「第5號洋投」。

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