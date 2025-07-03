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籃球》高雄市龍子盃小學籃球邀請賽 龍華國小尋求三連霸

2025/07/03 20:07

高雄市龍子盃小學籃球邀請賽（官方提供）高雄市龍子盃小學籃球邀請賽（官方提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕本屆龍子盃獲得高雄市龍華、光華、陽明、仁武四校全力支持，邀請全國小學籃球共46隊，近700位小選手齊聚一堂，是今年度南台灣最大的小學籃球邀請賽。這也是龍子盃首次舉辦全國甲級賽事，邀請對象均為全國小學聯賽八強球隊，參賽隊伍包括今年小學聯賽男女生組雙料冠軍新北市安坑國小、男生組八強中台北市南湖國小、雲林立仁國小、高雄市陽明國小、台中市大肚國小、新北市埔墘國小。女生組八強南投南光國小、苗栗大同國小，高市勝利國小。

高雄市龍華國小為龍子盃首屆冠軍，並在去年衛冕，同時獲得當年全國小學錦標賽乙組總冠軍、全國小學籃球聯賽殿軍，主力球員黃威瑜及張宥嘉分別進入七賢國中及金華國中就讀，張宥嘉同時也在台北俱樂部聯賽的U19籃球聯盟有相當出色的表現。

大會主席龍子社區發展協會蘇彥傑理事長說：「龍子盃籃球邀請賽作為促進北中南小學籃球交流的平台，讓南部愛打籃球的孩子，能開闊視野，結交良師益友。希望在全國優秀球隊的激勵下，以龍子盃為起點，讓高雄學校選手年年自此出發，邁向全國大賽，有機會在全國大賽中佔有一席之地。」

高市龍華國小李美金校長也提到，「今天看到來自北中南東甚至遠從離島澎湖各隊的教練、選手，帶著他們的熱情來參加龍子盃，讓龍子盃的規模一年比一年盛大。希望藉由龍子盃，帶動高雄小學籃球的風氣。」

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