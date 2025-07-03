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世界警消大賽》不只柔道奪金 彰化62歲老刑警林世明再搶2金1銅

2025/07/03 21:13

62歲的彰化縣警局訓練科長林世明，在世界警消大賽中勇奪3金1銅。（林世明提供）62歲的彰化縣警局訓練科長林世明，在世界警消大賽中勇奪3金1銅。（林世明提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕正在美國舉辦的世界警察、消防運動大會，62歲的彰化縣警局訓練科長林世明，繼柔道賽中率先為台灣隊搶下本屆賽事首金，連日來又接連在柔術、無袍柔術斬獲2面金牌及臥推銅牌，光是他個人就囊括3金1銅，是台灣隊柔道團獲獎最多的男子選手，消息傳回台灣，警界都盛讚他是警察之光、台灣之光。

6月28日在警消運動會柔道金牌戰中，林世明擊敗上屆銀牌的科索沃名將CENA Anton，勇奪國際大賽金牌，也是本屆台灣隊首金，堪稱台灣之光，頒獎現場林世明還秀國旗高呼「我來自台灣」，消息傳回彰化警界同仁都為他歡呼；緊接著又馬不停蹄的參加柔術及無袍柔術比賽，也都擊敗強勁對手搶下金牌，臥推則獲得銅牌。

每次站上頒獎牌，他都秀出國旗高喊「我來自台灣」，讓世界看見台灣的國旗在國際飄揚，做足國民外交；矯健身手也完全看不出他已是62歲的老刑警，展現不服老的氣魄，還讓他成為台灣警界的熱門話題人物。

林世明在本屆賽事共搶得3金1銅的消息傳回彰化，縣長王惠美立即在臉書PO文恭賀，並表示林世明用行動證明，努力是留給拚盡全力的人，尤其是高舉國旗「I’m from Taiwan！」振奮全場。彰化縣警局長陳明君也為林世明的表現感到驕傲，並感謝他為國爭光。

林世明在世界警消大賽中勇奪3金1銅，展現寶刀未老氣魄。（林世明提供）林世明在世界警消大賽中勇奪3金1銅，展現寶刀未老氣魄。（林世明提供）

林世明站上頒獎牌時都秀出台灣國旗，做足國民外交。（林世明提供）林世明站上頒獎牌時都秀出台灣國旗，做足國民外交。（林世明提供）

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