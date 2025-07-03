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日職》松本晴飆14K、山川雙響砲 軟銀橫掃火腿洋聯龍頭換人坐

2025/07/03 21:30

軟銀山川穗高單場雙響砲。（取自產經體育）軟銀山川穗高單場雙響砲。（取自產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在客場出戰軟銀，遭敵隊重砲山川穗高敲出雙響砲，再加上24歲左投松本晴繳出7局14K失1分的優質先發，軟銀終場以4：1贏球，3橫掃火腿賞3連敗，這也讓歐力士登上洋聯龍頭，火腿則是讓出王位後跌落第3名。

火腿盤踞洋聯龍頭近2個月，但歐力士和軟銀在後面緊咬不放，火腿今天面臨龍頭防衛戰，未料軟銀重砲山川穗高2局下就砲轟24歲右投金村尚真，左外野陽春砲助隊先馳得點。

軟銀先發左投松本晴3局上因隊友守備失誤掉分，但打現在4局下就給火力支援，捕手海野隆司在滿壘敲出帶有2分打點的適時安打，軟銀以3：1超前，山川穂高則在第6局再度開轟，本季第12、13轟雙雙出爐。

松本晴此役大展K功，主投7局用123球，被敲出7支安打失1分，0責失，另有14次三振，防禦率為1.71，軟銀終場以4：1贏球，近期拉出一波4連勝，松本也收下本季第3勝；金村尚真先發4局失3分，苦吞本季第4敗。

火腿苦吞3連敗，戰績為42勝31敗2和，勝率為0.575，本日歐力士雖無比賽，但以40勝29敗3和、勝率為0.580躍居洋聯龍頭，軟銀則是以41勝30敗3和、勝率0.577擠下火腿排名第2。

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