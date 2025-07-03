瓊斯盃女籃》學妹擊敗學姐！林佳蓉繳15分助世大運隊扳倒台灣隊開胡

世大運培訓隊擊敗台灣隊。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今在瓊斯盃第2日賽事碰上由我國年輕球員組成的世大運培訓隊卻意外陷入苦戰，上半場打完落後多達23分，而世大運隊打出氣勢，最終在林佳蓉繳15分、王玥媞攻11分帶領下，終場以65：62扳倒台灣隊，首勝開胡，這也是繼2019年瓊斯盃後，台灣女籃再度上演「下剋上」戲碼。

世大運培訓隊林佳蓉。（記者陳志曲攝）

台灣隊和世大運培訓隊今天上演「台灣內戰」，兩隊陣容上也有些調整，台灣隊讓外援庫克斯、黃鈴娟、彭曉彤休兵，世大運隊的當家中鋒蕭豫玟也高掛免戰牌。

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今天開局世大運隊打出7：2攻勢，接著台灣隊靠林文佑三分球止血，但面對學妹仍打得有些綁手綁腳，第1節打完台灣隊暫時以5分落後。第2節世大運隊打得依舊強勢，拉出13：6攻勢，還多次製造台灣隊失誤，一舉取得大幅領先，加上台灣隊進攻熄火，單節只有8分進帳，半場打完世大運隊暫時以42：19領先。

世大運隊上半場團隊三分球13投5中，王玥媞攻下全隊最高11分，林佳蓉8分次之；台灣隊方面，大家都只有零星得分，徐詩涵拿下全隊最高6分，沒有人得分上雙。

世大運培訓隊王玥媞。（記者陳志曲攝）

易籃後，台灣隊打出18：2攻勢持續緊追，陳薇安、彭詩晴單節各拿8分，助隊在3節打完追到8分落後。不過，世大運隊在決勝節找回氣勢，林佳蓉、洪蓓文接力得分，再度取得雙位數領先。台灣隊在終場前49秒靠著徐詩涵的三分球，追到5分落後，隨後徐詩涵又切入攻下2分，一度出現生機，隨後世大運也回擊一波，雙方回到5分差。

最後26秒時，彭詩晴在罰球線上3罰俱中，台灣隊僅2分落後，但林育庭失誤又吞下違反運動精神犯規，世大運隊也把握機會用罰球搶分。只是最後關頭世大運出現失誤，讓落後3分的台灣隊在終場前8.3秒還有進攻機會，可惜也未能放進，只能讓學妹帶走勝利。

世大運隊林佳蓉繳出全隊最高15分、6籃板，王玥媞11分；台灣隊方面，團隊命中率僅23.8%，還出現21次失誤，彭詩晴貢獻全隊最高15分、6籃板，徐詩涵13分，陳薇安拿下11分。前一次台灣女籃在瓊斯盃「下剋上」由小隊擊敗大隊的情況，曾於2019年瓊斯盃曾上演，當時台灣白隊以85：59擊敗藍隊。

台灣隊彭詩晴。（記者陳志曲攝）

台灣隊陳薇安。（記者陳志曲攝）

台灣隊徐詩涵最後一擊未果，球隊吞敗。（記者陳志曲攝）

台灣隊吞敗。（記者陳志曲攝）

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