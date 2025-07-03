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瓊斯盃女籃》用鼓勵代替指責 林紀妏透露團隊氣氛佳的秘密

2025/07/03 22:05

世大運培訓隊總教練林紀妏。（資料照，記者陳志曲攝）世大運培訓隊總教練林紀妏。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今在瓊斯盃第2日賽事碰上由我國年輕球員組成的世大運培訓隊卻意外陷入苦戰，上半場打完落後多達23分，而世大運隊打出氣勢，最終在林佳蓉繳15分、王玥媞攻11分帶領下，終場以65：62扳倒台灣隊，首勝開胡，這也是繼2019年瓊斯盃後，台灣女籃再度上演「下剋上」戲碼。

這次世大運培訓隊以台灣年輕世代球員為主，除了UBA各隊主力，另外找了台美混血的洪蓓文助拳，打出不同風貌。世大運隊前役展現韌性，和南韓國家隊一番纏鬥才落敗，今天面對學姐打得更無所畏懼，全場最多曾領先23分，即便末節一度出現亂流，仍靠著團隊防守帶走勝利。

世大運隊林佳蓉貢獻全隊最高15分、6籃板，UBA得分后王玥媞拿下11分，游沁樺雖只拿下7分，但展現防守實力，送出3次火鍋。對於子弟兵表現，林紀妏給予肯定，「我們是年輕隊伍沒有負擔，上半場進攻點點開花也打得很有信心，下半場雖有犯規麻煩，對方也有好的經驗把分數追上來，但我們仍靠著防守拿下勝利。」

世大運隊打出接班氣勢，團隊氣氛相當好，林紀妏分享自己的執教哲學，她強調，不需要大聲斥責球員哪裡做不好，「相信我們的孩子都很願意背上台灣國旗，為台灣努力，做不好也知道該去調整。」另外，林紀妏也透露，有鼓勵球員只要贏球就請喝飲料，而球隊「總務大臣」的梁嘉音也允諾將會給球員小小獎勵，讓團隊氣勢大振。

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