射箭》射箭國手選拔賽在高溫、暴雨考驗下落幕 台灣世青、世青少代表隊出爐

玉山射箭國手選拔賽落幕，台灣世青、世青少代表隊出爐。（射箭協會提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕經過兩天炙熱高溫和午後暴雨有如「三溫暖」考驗後，嘉義中正大學進行的玉山射箭國手選拔賽在全國260多名新生代箭手經過八局288箭競逐後，今決選出了今年世青／世青少男女反曲弓、複合弓的國手名單，將代表台灣參加今年8月於加拿大舉行的世界青年暨第十二屆世界青少年射箭錦標賽。

兩天下來表現最突出是青少男組來自新竹香山高中高一生陳品安成績最耀眼，他在四輪（678、660、680、682）全部都獲得第一的無敵表現下，輕鬆摘下青少男總排第一，他說：「我喜歡滿分的感覺，覺得心理裡特別開心，我對這次的表現也蠻滿意的，從4月全中運第二輪意外敗北後，我就有加強前手的力量，也盡量不讓後手開掉。」

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玉山射箭國手選拔賽落幕，台灣世青、世青少代表隊出爐。（射箭協會提供）

陳品安是在國小四年級時，媽媽幫他報名射箭冬令營後，才從原本的籃球、游泳轉練射箭，他說：「小時候還沒練穩定，現在心態也更加成熟，比賽中要想動作就對了，不能單只想要成績這樣。」 雖然已經在6月亞洲盃南韓站開胡摘銅，但8月將首度登上世青少舞台，他很有自信的說：「這是我的第一場世界賽，我會努力的！」

另外，在青女反曲弓的競爭中也相當激烈，除了有去年企業聯賽「箭后」風佑築外，還有去年巴黎奧運最年輕的射箭國手李彩綺，但結果來自新北三民高中許芯慈卻成為大黑馬，她以前三輪第1（673、657、674），只有在最後一輪以666分輸給風佑築668分排第二，最終以累計序位5分拿下青女組第一，風佑築7分第二、李彩綺14分第三。

「還算滿意這次的表現，只可惜最後一趟還是有點失誤，就是倒數第二局的時候，中間其實有射不好，然後自己沒有及時抓回來，分數就掉蠻多的，所以算是比較遺憾一點。」但能夠一舉打敗風佑築、李彩綺，對許芯慈來說，還是有很大的鼓舞，她說：「確實要贏這兩位國手並不容易，我要感謝教練以及陽信銀行、賓士等贊助商的支持，對我們有很大的幫助。」對於即將代表台灣參加世青賽，許芯慈很有自信的說：「我有自信，一定可以！」

世青、世青少國手名單

反曲弓

青男：詹豪杰（花縣體育高中）、楊凱涵（國立體育大學）、黃立承（國立體育大學）

青女：許芯慈（新北三民高中）、風佑築（新北明德高中）、李彩綺（國立清華大學）

青少男：陳品安（竹市香山高中）、謝明君（花縣自強國中）、吳岩昊（北市南門國中）

青少女：高卉唐（花縣玉里國中）、翁詩婕（新北三民高中）、劉佳耘（竹縣湖口高中）

複合弓

青男：吳子瑋（國立體育大學）、高誠恩（國立玉里高中）、盧昊安（國立台灣體大）

青女：邱鈺兒（桃市永豐高中）、蕭宇倢（國立中正大學）、馬瑀彣（中國文化大學）

青少男：顏子翔（桃市永豐高中）、許晉維（竹縣湖口高中）、黃少谷（國立東大附體）

青少女：陳芳翊（國立台南海事）、陳冠涵（新北義學國中）、林家伶（桃市永豐高中）

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