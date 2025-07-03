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吳詩儀碾壓對手 WB盃哈薩克拳賽晉4強保底銅牌

2025/07/03 23:12

吳詩儀（資料照，路透）吳詩儀（資料照，路透）

〔中央社〕台灣女子拳擊好手吳詩儀今天在WB盃哈薩克拳擊賽57公斤級8強面對英格蘭好手杜森，展現完全的主宰力，3回合都碾壓對手，最終以5比0積分過關晉級4強、保底銅牌。

拿下巴黎奧運女子拳擊60公斤級銅牌的吳詩儀，今年改打57公斤級表現依舊搶眼，先在3月初的斯特蘭國際拳擊賽小試身手摘金，儘管3月底首場WB盃巴西賽止步8強，但隨後在今年5月的泰國公開賽又收下銀牌。

這場具有世界積分的WB盃哈薩克拳賽，吳詩儀首輪以5比0擊敗烏茲別克對手，今天8強對上杜森（Sameenah Toussaint），還是展現強大的攻防能力，首回合一路壓著對手打，5名裁判都給吳詩儀10分。

第2回合吳詩儀依舊多次主動進攻奏效，加上出色的假動作和防守反擊，都讓對手難以招架，吳詩儀再度獲得5名裁判給的10分滿分。

已經勝券在握的吳詩儀，第3回合穩紮穩打，採取防守反擊的策略，最終5名裁判在3回合的比賽中都給了吳詩儀10分，輕鬆以5比0的積分獲勝。

教練柯文明在接受中央社記者訪問時表示，今天詩儀把戰術執行的相當不錯，尤其在控制對手的距離作得很完美，幾乎有把平常練習的技術都做出來。

柯文明強調，「我們過去這段時間就是一直在強化詩儀的自信，她是一個很聰明也很成熟的選手，加上今年比賽多了，整個穩定度都起來了，自信度當然會比以前多很多。」

柯文明指出，對手是一個很衝的打法，但詩儀幾次防守反擊得手後，對手也會怕，「所以比賽就陷入我們要的節奏，才能穩穩收下這場比賽。」

這場WB盃哈薩克拳擊賽，台灣共派出7名選手參賽，目前僅剩下吳詩儀挺進4強，其餘都遭淘汰。

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