喬科維奇溫網99勝到手 衛冕冠軍卡雷茨科娃鏖戰晉級

〔中央社〕溫布頓網球錦標賽今天繼續第2輪賽程，塞爾維亞名將喬科維奇輕取地主選手伊凡斯挺進男單第3輪，女單衛冕冠軍卡雷茨科娃遭遇美國好手多海德，則是鏖戰3盤才辛苦勝出。

本屆溫網頭3天爆出不少冷門，多位種子球員提前打包，但喬科維奇（Novak Djokovic）拒絕成為最新一位意外出局的名將，今天只花了1小時又47分鐘，就以6比3、6比2、6比0解決持外卡參賽的伊凡斯（Dan Evans）。

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賽後得知這是他在溫網的第99場勝利之後，喬科維奇說：「也就是說我打好久了！我還是很享受打球，這座球場帶給我很多東西，在我心裡，溫布頓一直有著特殊的位置，在這裡締造的歷史當然格外特別。」

38歲的喬科維奇2023年贏得美國公開賽之後，大滿貫單打冠軍來到24座，與澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）並列。

儘管過去兩年溫網都在決賽敗給西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），喬科維奇仍然相信，他最有機會贏得第25座大滿貫冠軍的地方，就是溫網。

女單方面，去年冠軍、捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）辛苦打了1小時又51分鐘，才以6比4、3比6、6比2拍落多海德（Caroline Dolehide）。

大會17號種子卡雷茨科娃首輪也是拚戰3盤，先輸1盤後倒趕兩盤，力退菲律賓小將伊亞拉（Alexandra Eala）。

今天她在第1盤第4局遭到破發，但隨即回破，而後以6比4拿下首盤。

但第2盤她開始出現狀況，第6局被破發之後沒能回破，最終以3比6輸掉這盤，盤數來到1比1平手。

幸好卡雷茨科娃在決勝盤穩住陣腳，關鍵破發之後取得4比2領先，終至贏得比賽。1140704

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