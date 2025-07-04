溫網》本世紀第3人！史薇泰克逆轉勝創大滿貫晉級紀錄

史薇泰克。（歐新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕不擅草地作戰的史薇泰克（Iga Swiatek），2025年溫布頓網球錦標賽上演3盤逆轉勝，5：7、6：2、6：1扳倒昔日青少女雙搭檔的美國黑馬麥克娜莉（Caty McNally），讓波蘭前世界球后連續22次晉級大滿貫女單第3輪。

「我開局還不錯，所以知道自己的水準。」拒絕被爆出冷門的史薇泰克表示，首盤雖然錯失4：1開局而意外丟掉，第2盤調整回穩重振旗鼓，「我必須打得更精準，並努力提升狀態，很高興這些努力奏效了。」最終第8種子歷經2小時25分鐘激戰，後來居上氣走WTA世界女單排名208的麥克娜莉。兩人曾攜手贏得2018年法國公開賽青少女雙冠軍，相當熟悉彼此打法，史薇泰克說：「這很有趣，因為我清楚地記得這些比賽，我們互相尊重，也喜歡彼此。」

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坐擁5座大滿貫冠軍的史薇泰克，已是本世紀自法國莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）、美國小威廉絲（Serena Williams）以來 ，第3位連續22項大滿貫女單晉級32強的球星，但24歲的她以往草地大滿貫戰績平平，最佳僅為2023年8強，下個對手則為美國老將柯林絲（Danielle Collins）。

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