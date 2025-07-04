晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》本世紀第3人！史薇泰克逆轉勝創大滿貫晉級紀錄

2025/07/04 06:41

史薇泰克。（歐新社）史薇泰克。（歐新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕不擅草地作戰的史薇泰克（Iga Swiatek），2025年溫布頓網球錦標賽上演3盤逆轉勝，5：7、6：2、6：1扳倒昔日青少女雙搭檔的美國黑馬麥克娜莉（Caty McNally），讓波蘭前世界球后連續22次晉級大滿貫女單第3輪。

「我開局還不錯，所以知道自己的水準。」拒絕被爆出冷門的史薇泰克表示，首盤雖然錯失4：1開局而意外丟掉，第2盤調整回穩重振旗鼓，「我必須打得更精準，並努力提升狀態，很高興這些努力奏效了。」最終第8種子歷經2小時25分鐘激戰，後來居上氣走WTA世界女單排名208的麥克娜莉。兩人曾攜手贏得2018年法國公開賽青少女雙冠軍，相當熟悉彼此打法，史薇泰克說：「這很有趣，因為我清楚地記得這些比賽，我們互相尊重，也喜歡彼此。」

坐擁5座大滿貫冠軍的史薇泰克，已是本世紀自法國莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）、美國小威廉絲（Serena Williams）以來 ，第3位連續22項大滿貫女單晉級32強的球星，但24歲的她以往草地大滿貫戰績平平，最佳僅為2023年8強，下個對手則為美國老將柯林絲（Danielle Collins）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中