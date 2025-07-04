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溫網》謝淑薇今晚女雙再出發 攜手O妹預約16強

2025/07/04 06:41

謝淑薇（右起）和奧絲塔朋科。（資料照，路透）謝淑薇（右起）和奧絲塔朋科。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙次輪，「台灣一姊」謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）再出發，第4種子「台拉聯軍」預約2連勝挺進16強。

謝淑薇與奧絲塔朋科今年初澳洲公開賽打下女雙亞軍，如今兩人首度合拍角逐草地大滿貫，昨晚旗開得勝之後，台灣時間今晚約9點半左右，將在第14球場對決烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯塞（Elena Gabriela Ruse），「台拉聯軍」準備延續贏球氣勢，再接再厲擊敗烏羅人馬，小薇此行正要尋求個人在全英草地俱樂部的第5座女雙冠軍。

詹皓晴與捷克名將克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）也將在女雙第2輪上陣，今晚18球場強碰去年巴黎奧運金牌、上月法國公開賽封后的義大利第3種子保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），勢必有番硬仗。至於吳芳嫺搭配法國老將敦比亞（Sadio Doumbia）的混雙首戰，將在14球場遭遇美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／ 英國地主斯庫普斯基（Neal Skupski），「台法聯軍」力爭16強。

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