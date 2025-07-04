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溫網》英國第4種子德雷珀遭爆冷 次輪不敵老將西里奇

2025/07/04 06:42

德雷珀。（歐新社）德雷珀。（歐新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽男單次輪再爆冷門，英國地主第4種子德雷珀（Jack Draper）歷經4盤苦戰，仍以4：6、3：6、6：1、4：6不敵克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic），也讓第1球場自家球迷大感失望。

「這太傷人了，我非常沮喪，真的很難過。我輸了，最難受的失利之一。反觀西里奇從頭到尾都沒有鬆懈，他比我強多了。」23歲的德雷珀，目前ATP世界男單排名高居第4，也是溫網雙冠王前輩穆雷（Andy Murray）退休以來，東道主留下金盃的新希望，但他此役卻失誤不斷，第3度64強止步，「我今年草地表現真的令人失望。我在硬地和紅土感覺很好，草地卻打得非常糟糕，也暴露了比賽中許多弱點。」

至於36歲的西里奇，揮別多次膝傷動刀陰霾，自2021年以來重返全英草地俱樂部，首度在綠茵賽場扳倒Top5高手，「傷後調整復出是段漫長旅程，但我從未失去信心。對於職業生涯進入尾聲的我來說，能找回水準並參與這項大賽，無疑是重大挑戰。」西里奇2014年美國公開賽贏得唯一的大滿貫冠軍，並在2017年溫網、2018年澳洲公開賽的決戰都輸給瑞士名將費德爾（Roger Federer）。

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