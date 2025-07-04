加拿大賽》35歲周天成決勝局連掃13分「孤軍」晉級男單8強

周天成。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在加拿大羽球公開賽男單16強賽，以21：11、17：21、21：6打敗「左手重砲」林俊易的國、高中同學黃品銜，躋身8強。

世界排名第6的周天成本季冠軍尚未開張，憑藉印尼、台北、美國3座亞軍，本週年終賽積分排名躍居第2，他在加拿大榮膺男單頭號種子，拚本季首冠。黃品銜為去年第二次全國排名賽冠軍，他以12：21、21：15、21：16逆轉德國選手羅斯，贏得本季世界巡迴賽首勝，將以挑戰者心態衝擊小天學長。

請繼續往下閱讀...

初次過招25歲黃品銜，35歲的周天成在首局就掌握優勢，並在14：11領先連拿7分先下一城，不過黃品銜在第二局比較有所抵抗，並以11：10進入技術暫停，再來也都維持小幅領先，也把戰線延長。

首輪也是3局逆轉勝的周天成，此仗決勝局直接壓制黃品銜的發揮，最後更一鼓作氣連拿13分淘汰學弟，今年繼馬來西亞、印度、台北、印尼、美國後，第6次挺進男單8強。

蘇力揚、王柏崴、黃郁豈都止步16強，如今台灣男單剩周天成孤軍奮戰，他8強將和印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）狹路相逢。周天成生涯對戰斯里坎特取得6勝3負，但近兩次在2023年日本公開賽、2024年法國公開賽，小天都吞下敗仗，處於對戰2連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法