晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》小丑替補沒了！金塊才剛宣布交易 33歲禁區悍將傳回歐洲打球

2025/07/04 07:41

原本要成為約基奇（左）替補的瓦倫丘納斯（右），傳出有意回歐洲打球。（資料照）原本要成為約基奇（左）替補的瓦倫丘納斯（右），傳出有意回歐洲打球。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕金塊休季積極補強，日前剛宣布用薩里奇（Dario Saric）賣給國王換得33歲中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas），然而據外媒爆料，瓦倫丘納斯有意回歐洲打球。

根據《BasketNews》報導，瓦倫丘納斯正在考慮離開NBA，加盟希臘勁旅帕納辛奈克斯籃球俱樂部（Panathinaikos Athens）；NBA資深記者史坦（Marc Stein）也證實此消息，指出這位立陶宛禁區悍將對回到歐洲打球感興趣。

儘管金塊日前已經宣布這筆交易，但實際仍要等到美國時間週日才會正式完成，如今傳出瓦倫丘納斯有意離開NBA回到歐洲，據報導，瓦倫邱納斯可能會尋求買斷，而無論如何這都將不會影響金塊與國王的交易，也讓原本找到當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）替補的金塊，恐怕補強補了一場空。

瓦倫丘納斯上季效力巫師與國王，合計出賽81場有21場先發，場均10.4分7.7籃板2.0助攻，投籃命中率55.0%；瓦倫丘納斯13年生涯效力過暴龍、灰熊、鵜鶘、巫師與國王，累積937場出賽，場均13.1分9.3籃板1.4助攻0.9火鍋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中