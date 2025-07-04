NBA》小丑替補沒了！金塊才剛宣布交易 33歲禁區悍將傳回歐洲打球

原本要成為約基奇（左）替補的瓦倫丘納斯（右），傳出有意回歐洲打球。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕金塊休季積極補強，日前剛宣布用薩里奇（Dario Saric）賣給國王換得33歲中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas），然而據外媒爆料，瓦倫丘納斯有意回歐洲打球。

根據《BasketNews》報導，瓦倫丘納斯正在考慮離開NBA，加盟希臘勁旅帕納辛奈克斯籃球俱樂部（Panathinaikos Athens）；NBA資深記者史坦（Marc Stein）也證實此消息，指出這位立陶宛禁區悍將對回到歐洲打球感興趣。

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儘管金塊日前已經宣布這筆交易，但實際仍要等到美國時間週日才會正式完成，如今傳出瓦倫丘納斯有意離開NBA回到歐洲，據報導，瓦倫邱納斯可能會尋求買斷，而無論如何這都將不會影響金塊與國王的交易，也讓原本找到當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）替補的金塊，恐怕補強補了一場空。

瓦倫丘納斯上季效力巫師與國王，合計出賽81場有21場先發，場均10.4分7.7籃板2.0助攻，投籃命中率55.0%；瓦倫丘納斯13年生涯效力過暴龍、灰熊、鵜鶘、巫師與國王，累積937場出賽，場均13.1分9.3籃板1.4助攻0.9火鍋。

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