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MLB》傷了208轟重砲的道奇叫上前美聯盜壘王！撿走洋基不要的工具人

2025/07/04 07:23

魯伊茲。（資料照）魯伊茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在昨天的比賽中傷了明星重砲馬恩西（Max Muncy），今天也宣布陣容異動，將26歲外野手魯伊茲（Esteury Ruiz）升上大聯盟，另撿走日前遭洋基DFA（指定讓渡）的工具人亞歷山大（CJ Alexander）。

生涯敲出208轟的馬恩西在昨天面對白襪比賽的6局上，二壘跑者泰勒（Michael A. Taylor）試圖盜三壘，結果撲壘時頭盔撞到馬恩西的左膝，馬恩西隨即痛苦倒地不起，最終在防護員的攙扶下一跛一跛退場。幸虧球團對於馬恩西的傷勢感到樂觀，並非太嚴重的狀況。

今天道奇也做出陣容上的異動，馬恩西因左膝骨挫傷列入傷兵名單，並將26歲外野手魯伊茲升上大聯盟。道奇在今年4月初將魯伊茲從運動家交易至陣中，曾以單季67盜壘拿下2023年美聯盜壘王的魯伊茲。本季魯伊茲在道奇3A出賽66場，打擊三圍.292/.394/.458，攻擊指數0.852，累積8轟、37分打點與38次盜壘。

道奇也宣布撿走28歲工具人亞歷山大，並將25歲外野手貝羅亞（Steward Berroa）DFA。今年原本效力運動家的亞歷山大在大聯盟出賽6場，打擊率僅0.176，攻擊指數0.353而遭綠帽軍團DFA，洋基在6月9日將他撿走，他在洋基3A出賽13場，打擊三圍僅.196/.302/.196，攻擊指數0.498。

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