MLB》洋基簽本季打擊率不到1成內野工具人 看上洛磯136轟明星三壘

羅培茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，洋基以小聯盟合約簽下30歲內野工具人羅培茲（Nicky Lopez），預計將前往3A報到。

防守是羅培茲的招牌，內野二、三、游都能勝任，甚至也能客串一壘與左外野；然而打擊始終非他強項，儘管他在2021年效力皇家時出賽151場，打擊三圍.300/.365/.378，但7年生涯總計出賽686場，打擊三圍.245/.310/.311。今年他分別待過天使與小熊，出賽18場，打擊三圍是淒慘的.042/.179/.042。

請繼續往下閱讀...

另外，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基對生涯136轟的洛磯明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）展現興趣，也已經與洛磯接觸；海曼補充，儘管洛磯過去一直不願意考慮對麥馬翰的報價，但這次已經改觀。

洋基本季在三壘防區火力貧乏，導致奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）必須時常在二、三壘徘徊，洋基今天先簽下羅培茲當成深度選項，如果能交易來麥馬翰，勢必是對內野一大升級。海曼還提到，洋基尚未與響尾蛇討論重砲三壘手蘇雷亞斯（Eugenio Suarez），但主要是因為響尾蛇還能拚外卡，並非缺乏興趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法