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MLB》自曝至少缺陣6週！道奇208轟重砲馬恩西吐心聲 主帥澄清1件事

2025/07/04 08:23

馬恩西。（資料照）馬恩西。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇208轟明星三壘手馬恩西（Max Muncy）昨天在比賽中途傷退，今天確定因左膝骨挫傷被放進傷兵名單，馬恩西賽前受訪也吐露心聲。

昨天6局上，馬恩西遭試圖盜三壘的泰勒（Michael A. Taylor）撞到左膝，馬恩西隨即痛苦倒地，最終在防護員的攙扶下一跛一跛退場。今天道奇宣布將馬恩西放進傷兵名單，並從3A叫上前美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）。

馬恩西今天受訪時直言，檢查結果出爐對他而言是把雙面刃，事件發生當下已經是最好的狀況，自己也沒有結構性損傷，絕對是不幸中的大幸。馬恩西也透露，自己至少要缺席6週，而這樣的時間表對自己而言並不好受，但慶幸自己今年還能打球。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，自己對馬恩西的傷勢結果感到鬆一口氣，不過他也補充，儘管馬恩西說自己會缺陣6週，但其實球隊尚不清楚具體的回歸時間表。羅伯斯還透露，金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）也會開始加練三壘，讓金慧成有更多上場時間。

馬恩西開季時狀態不佳，但近期逐漸恢復手感，6月更是熱得發燙，單月打擊率高達0.333，敲7轟，攻擊指數1.113，本季他的打擊三圍為.250/.375/.457，累積13轟、55分打點。

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