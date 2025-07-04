MLB》疑故意投壞球！守護者主力先發涉賭遭停賽 去年1人被終生禁賽

歐提茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，守護者先發右投歐提茲（Luis Ortiz）遭賭博監督機構指出，他在6月份的兩顆投球出現異常下注行為，目前已被放進限制名單，大聯盟也展開調查。

消息人士透露，賭博監督機構於6月向各大博弈業者發出警報，稱歐提茲的比賽出現可疑的投注行為。該警報指出，有人在兩場比賽中針對歐提茲特定局數的第1球下注為壞球或觸身球，這兩場比賽分別為美國時間6月15日對水手之戰，以及6月27日對紅雀之戰，這兩戰中，歐提茲皆在該局首球投出明顯偏離好球帶的滑球。

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報導表示，這些針對首球進行的下注集中在俄亥俄州、紐約州和紐澤西州，某些運動博弈平台有提供相關的「微型投注」（microbets）選項。而原本歐提茲是今天表定對戰小熊的先發投手，也被臨時拔除，目前聯盟將他帶薪停賽至明星賽結束，如果屆時調查尚未完成，停賽可能會再延長。

26歲的歐提茲本季是守護者的主力先發之一，他在休季透過三方交易從海盜轉戰守護者。本季歐提茲出賽16場，投88.2局送出96次三振，另有42次四壞保送，被敲80安失43分責失，防禦率4.36，每局被上壘率1.38，累積4勝9敗。

去年教士內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）被爆出效力海盜期間涉及下注大聯盟賽事，最終遭到終生禁賽；另外還有4名小聯盟選手，也因涉及賭博被判處1年禁賽處分。

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