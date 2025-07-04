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MLB》昨撲球受傷提前退場 天使頭號大物二壘左拇指扭傷進IL

2025/07/04 09:03

摩爾昨日撲球導致左手受傷。（資料照，法新社）摩爾昨日撲球導致左手受傷。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導指出，天使農場頭號大物二壘手摩爾（Christian Moore）因左手拇指扭傷，被放入10天傷兵名單（IL）。

摩爾在昨日面對勇士的比賽中，在6局下半試圖攔截阿爾比斯（Ozzie Albies）中間方向的強勁滾地球，在撲下去時左手與地板有所接觸並產生不自然的角度導致受傷，之後也隨即將他換下場休息，讓紐曼（Kevin Newman）接替工作。

目前暫代天使總教練一職的蒙哥馬利（Ray Montgomery）表示，摩爾如果只缺陣約兩周的時間可能是「最樂觀的情況」，不過雖然還沒有時間表能確定什麼時候能回歸，但他很慶幸摩爾不用因此動手術，「每次當你看到像他這樣的選手受傷，你總是會害怕並往壞的方面想。」

摩爾在去年選秀以首輪第8順位被天使挑中，今年在大聯盟百大新秀中排名第51，在球隊中更是位居首位的頭號大物，生涯在小聯盟僅出賽79場後就登上最高殿堂，目前18場的出賽繳出.189/.302/.396的打擊三圍，包括3轟與8分打點。

為了填補摩爾的空缺，天使從小聯盟拉上史蒂文斯（Chad Stevens），他今年在3A出賽72場，整體進攻指數來到.925，並有14發全壘打的表現，升上來後隨即在今天擔任先發9棒二壘手出賽。

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