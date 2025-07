MLB》昨撲球受傷提前退場 天使頭號大物二壘左拇指扭傷進IL

摩爾昨日撲球導致左手受傷。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《美聯社》報導指出,天使農場頭號大物二壘手摩爾(Christian Moore)因左手拇指扭傷,被放入10天傷兵名單(IL)。

摩爾在昨日面對勇士的比賽中,在6局下半試圖攔截阿爾比斯(Ozzie Albies)中間方向的強勁滾地球,在撲下去時左手與地板有所接觸並產生不自然的角度導致受傷,之後也隨即將他換下場休息,讓紐曼(Kevin Newman)接替工作。

目前暫代天使總教練一職的蒙哥馬利(Ray Montgomery)表示,摩爾如果只缺陣約兩周的時間可能是「最樂觀的情況」,不過雖然還沒有時間表能確定什麼時候能回歸,但他很慶幸摩爾不用因此動手術,「每次當你看到像他這樣的選手受傷,你總是會害怕並往壞的方面想。」

摩爾在去年選秀以首輪第8順位被天使挑中,今年在大聯盟百大新秀中排名第51,在球隊中更是位居首位的頭號大物,生涯在小聯盟僅出賽79場後就登上最高殿堂,目前18場的出賽繳出.189/.302/.396的打擊三圍,包括3轟與8分打點。

為了填補摩爾的空缺,天使從小聯盟拉上史蒂文斯(Chad Stevens),他今年在3A出賽72場,整體進攻指數來到.925,並有14發全壘打的表現,升上來後隨即在今天擔任先發9棒二壘手出賽。

