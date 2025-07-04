MLB》已有12位投手進IL！近況不佳的大都會再傷1先發1牛棚

布萊克本。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期狀況不佳的大都會又遇傷兵困擾！先發投手布萊克本（Paul Blackburn）與牛棚投手努涅茲（Dedniel Núñez）分別因右肩夾擠與尺側副韌帶（UCL）部分撕裂，放入15天傷兵名單。

布萊克本今年就曾因右膝發炎缺席開季，直到6月才回歸，如今又再度傳出傷勢，預計有3到5天不能丟球，2度進入傷兵名單，開始時間回溯至美國時間6月30日，本季目前僅留下6場的出賽（4場先發），戰績0勝3敗、防禦率高達7.71。

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不過相較之下，布萊克本的傷勢已是較好的消息，另一位掛傷號的努涅茲則是傷到尺側副韌帶，可能會接受手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery，俗稱TJ手術），不過他已排定時間詢問醫生，評估是否有動手術以外的選擇，今年他在大聯盟9.2局就拿下11K，防禦率與每局被上壘率分別為4.66與1.24。

包括布萊克本和努涅茲在內，大都會今年在傷兵名單的投手就有12位，其中6位更是自美國時間6月12日以後才受傷，從該日至今球隊的戰績更是相當慘澹的4勝13敗，對此棒球營運總裁史登斯（David Stearns）也坦言一切發生的有點太快，「雖然我不會感到震驚，但一切確實發生得太快了。我們必須做出反應並調整，沒有人會對我們感到同情。」

大都會也因應傷兵作出球員升降，將右投手蒂德威爾（Blade Tidwell）下放3A，並拉上同為右投的哈根曼（Justin Hagenman）、賈西亞（Rico Garcia）與沃倫（Austin Warren）補上空缺。

努涅茲。（資料照，法新社）

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