MLB》「法官」追平名人堂神獸隊史偉業！洋基仍遭橫掃讓出美東龍頭

賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與藍鳥系列賽最終戰，儘管洋基7局上將比分追到1分落後，但藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）決定洋基殺手當到底，8局下上演單場雙響砲，一發2分砲直接讓洋基止敗夢碎，終場洋基5：8輸球吞下4連敗，系列賽慘遭橫掃，也讓出美東龍頭寶座。

1局下藍鳥先靠著巴傑爾（Addison Barger）適時安打先馳得點，3局上傷癒歸隊的金手套外野葛里遜（Trent Grisham）延續本季火燙手感，敲出今年第16發全壘打，陽春砲幫助洋基追平；然而開心沒多久，前天雙響的史普林格在3局下敲出3分砲，洋基又陷入1：3落後。

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4局上洋基攻勢再起，1出局後多明格茲（Jasson Domínguez）敲三壘安打，近況其差無比的沃爾普（Anthony Volpe）把握機會敲安追回1分，後續沃爾普又靠著藍鳥先發投手巴西特（Chris Bassitt）暴投回本壘攻下追平分；然而該局下藍鳥再度重擊洋基，盧克斯（Nathan Lukes）2分打點二壘安打又助藍鳥超前，5局下巴傑爾補上陽春砲，藍鳥5局打完6：3領先洋基。

條紋軍拒絕投降，7局上開啟猛攻，賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）連續安打追回1分，沃爾普1出局二、三壘有人敲內野滾地球再送回1分，接著2出局一、三壘有人局面，洋基派出昨天開轟的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）代打，結果他敲出投手前軟弱滾地球出局，洋基仍以5：6落後。

8局上洋基進攻很快形成2出局，此時輪到賈吉打擊，藍鳥決定將他敬遠，也讓他本季被敬遠次數來到23次，追平名人堂神獸曼托（Mickey Mantle）1957年的隊史單季紀錄。不過洋基該局沒能延續攻勢，8局下藍鳥史普林格系列賽第2度上演單場雙響砲，洋基9局下反攻無力，慘遭藍鳥橫掃。

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）此役只投3局就提前退場，檢查結果為右前臂緊繃，被敲4支安打包含1轟失3分，投出1次三振與2次保送，賽後防禦率3.32。洋基遭橫掃吞下4連敗，戰績下滑至48勝39敗，也將美東龍頭寶座讓給49勝38敗的藍鳥。

史普林格單場雙響砲。（路透）

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