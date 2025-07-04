MLB》本季寫洋基隊史新猷的主力先發傷退！美媒曝輪值面臨的大危機

施密特。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天慘遭藍鳥橫掃，讓出美東龍頭寶座，雪上加霜的是，此役的先發投手施密特（Clarke Schmidt）因右前臂緊繃，只投3局就提前退場，對此美媒也擔心，洋基輪值恐怕再度遭到重創。

《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）撰文指出，如果施密特將因傷缺陣一段時間，洋基將會很難尋找代替他進輪值的人選。他分析，洋基可能會從3A叫回本季威南斯（Allan Winans），但如此一來輪值中將會有威南斯與史卓曼（Marcus Stroman）兩位球威在聯盟墊底的投手。

請繼續往下閱讀...

柯許納提到，洋基可能會加速農場第10號潛力右投施利特勒（Cam Schlittler）的開箱時間，洋基投手教練布雷克（Matt Blake）近期向《The Athletic》表示，施利特勒可能會是洋基下半季的輪值選擇，但如果有需要，他會是現在的最佳內部人選。

柯許納繼續表示，洋基也可能讓牛棚投手布魯貝克（JT Brubaker）調往先發。而左投亞柏格（Ryan Yarbrough）因腹斜肌拉傷被放進傷兵名單，目前尚未開始傳接球；火球新人王希爾（Luis Gil）預計下週會再進行一次Live BP，不過洋基也可能加快他的復健進度，但即便如此，希爾依舊無法趕在本月底回歸，且就算他回歸，以他的傷勢也難以預測他能為洋基做出多少貢獻。

施密特本季14場先發繳出3.32防禦率，是洋基陣中不可或缺的主力先發，今年更曾一度締造連續28.2局無失分的隊史紀錄。柯許納直言，洋基現在只能期望施密特的傷勢不嚴重，否則整個輪值將陷入大麻煩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法