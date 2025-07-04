MiLB》前役開砲的林盛恩今長中繼繳好投 「龍仔」炸本季第11轟

林盛恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕目前效力紅人新人聯盟的台灣二刀流好手林盛恩，前役打擊端扛出本季首轟後，今天以中繼投手角色出賽，面對運動家3.2局僅失1分自責分，投打兩端在近兩場出賽都有亮眼表現。

林盛恩在4局上半登板投球，雖然順利拿下1出局，但面對第2名打者時二壘手發生傳球失誤，且自身又投出暴投讓跑者上到三壘，接著6棒的費南德茲（Darling Fernandez）則是一棒將球扛出右外野方向形成兩分砲先馳得點，不過林盛恩隨即穩定下來，連續送出2次三振解決這個半局。

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經過第1個半局的亂流後，5局上林盛恩找回狀態，送出3上3下包含2K，6上接著續投雖被敲安，最後也力保不失，但在7局上半單局被敲1安並送出2次保送形成滿壘後退場，所幸接替的柯林納（Jesus Colina）送出三振化解危機。

最終林盛恩長中繼3.2局，被敲出3支安打失掉2分（1分自責分），送出6次三振及2次保送，防禦率下降至3.44。

而目前在海盜高階1A的張弘稜，今天先發出賽表現出色，主投5局送出5K僅失2分，成功收下本季第4勝；老虎3A的李灝宇4打數沒有安打吞1K，中斷連2場有安打；道奇新人聯盟強打柯敬賢則繳3支1，將連續安打場次推進到第6場。

此外效力小熊3A的台裔重砲「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）也有優異表現，單場5打數繳出雙安，包括在3局下半炸裂一發兩分砲，本季第11轟出爐，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別上升至.315與.875。

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