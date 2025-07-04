棒球》東園國小前進威廉波特 蔣萬安邀民眾一同應援

東園國小奪LLB亞太區少棒冠軍，挺進美國威廉波。（北市教育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市東園國小少棒隊赴韓國參加2025世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽，歷經繼戰後脫穎而出勇奪冠軍，成功代表台灣前進少棒最高殿堂—美國賓州威廉波特，向世界冠軍邁進。台北市長蔣萬安也於臉書恭賀東園，今年是東園睽違10年再度挺進賓州威廉波特，繼續為東園小將集氣、應援。

台北市教育局表示，最關鍵的冠軍戰中，東園國小與地主南韓代表隊正面交鋒，全場戰況緊張激烈，直至比賽中後段，東園小將抓住稍縱即逝的破口，最終2比0擊敗南韓。本場比賽的最大功臣是投手林晉擇，全場六局完投完封，展現出令人讚嘆的抗壓能力與精準控球，他沉穩的投球節奏與犀利的變化球，使南韓打者難以適應，為球隊守住每一分。

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攻勢方面，東園把握機會，其中一分來自對手的暴投失誤，另一分由劉偉亨打出關鍵的高飛犧牲打，將壘上跑者送回本壘，穩穩地將領先擴大，奠定勝基。

蔣萬安說，東園一直是台北市的驕傲，今年年一路過關斬將，從全國冠軍躍升到亞太區冠軍，更是睽違十年挺進美國威廉波特世界少棒賽，「讓我們繼續為東園小將集氣、應援，陪伴他們勇闖世界、實現夢想」！

教育局說，這群平均年齡不到12歲的棒球小將，面臨主場觀眾壓力，以團隊默契及不退縮的精神，一步步擊退各路強權，接下來8月將飛往美國賓州威廉波特，參加世界少棒聯盟總決賽，請全台灣一同為勇敢追夢的孩子加油。

教育局補充，北市支持基層棒球發展，訂有「台北市三級棒壘球重點學校補助原則」及「台北市各級學校代表本市參加全國性體育競賽補助經費申請及核銷原則」，補助北市三級棒球發展及參賽旅運費；去年年底也積極媒合民間資源，協助學校汰換老舊交通車。今年得知東園要出國參賽，除教育局、體育局合力補助180萬元的經費外，也感謝松山慈惠堂及關渡宮挹注經費支持孩子們出國參賽，更提供100個平安符，以實際行動支持東園國小少棒隊。

東園國小奪LLB亞太區少棒冠軍，挺進美國威廉波。（北市教育局提供）

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