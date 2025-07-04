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加拿大賽》強！男雙8強 台灣組合狂包6席

2025/07/04 11:01

台灣男雙組合何志偉/黃睿璿。（資料照，記者陳志曲攝）台灣男雙組合何志偉/黃睿璿。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級300系列加拿大羽球公開賽今天結束16強賽，台灣男雙共有6組人馬贏球晉級8強，有機會連兩週在世界巡迴賽完成包辦4強的壯舉。

台灣男雙在上週美國公開賽賴柏佑／蔡富丞、何志偉／黃睿璿、江建葦／吳軒毅、陳政寬／林秉緯，4組佔滿4強，也是世界羽聯2018年改為世界巡迴賽，300至1000等級第6次出現單一國家包辦4強紀錄。

上週美國公開賽亞軍何志偉／黃睿璿，今以17：21、21：16、21：15逆轉勝美國賽新科冠軍賴柏佑／蔡富丞，完成甜蜜復仇，8強將對陣第3種子蘇格蘭雙胞胎組合馬修（Matthew Grimley）／克里斯多福（Christopher Grimley）。

頭號種子李芳任／李芳至以21：12、21：11輕取英格蘭對手，陳政寬／林秉緯以21：16、21：15拍落陳子睿／林煜傑，李芳任／李芳至、陳政寬／林秉緯將在8強上演「土銀內戰」。

另兩場男雙8強張課琦／柏禮維對決江建葦／吳軒毅，魏俊緯／楊博智過招丹麥第7種子博伊（William Kryger Boe）／凱爾（Christian Faust Kjær）。

女雙方面，4組抵達8強，許尹鏸／林芝昀和胡綾芳／鄭宇倢爭4強席次，許雅晴／宋祐媗、張淨惠／楊景惇也要尋求晉級。混雙有吳冠勳／李佳馨、陳政寬／許尹鏸闖8強，男單剩周天成存活，女單也僅存黃宥薰。

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