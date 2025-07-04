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TPVL》台北伊斯特與南韓人氣YT Judy合作 打造「Tokki Cutie」啦啦隊應援

2025/07/04 11:38

台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動（記者吳孟儒攝）台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣職業排球元年於9月火熱開打，台北伊斯特也跟進台灣運動獨特的「啦啦隊文化」，今天宣布攜手韓籍人氣 YouTuber Judy 創立的 OM Just Cheerleader 跨界合作，正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，由南韓頂尖啦啦隊成員李素泳與朴恩惠領銜，攜手打造屬於台灣的職排現場應援文化。

伊斯特由「伊斯特動力排球訓練營」轉型而成，2025 年加入 TPVL 台灣職業排球聯盟，成為元年四支創始隊伍之一，今天公布隊徽「忍者兔」，展現敏捷、堅定與致命準確的比賽風格，是代表台北精神的新一代職業球隊。

在新賽季正式開打前，伊斯特也率先宣布全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，由南韓頂尖啦啦隊成員李素泳與朴恩惠領銜，韓籍人氣YouTuber Judy 表示：「這次我們是帶著責任來的，希望用我們熟悉的韓式舞台能量，跟台灣的排球迷一起打造屬於這裡的應援風格。接下來的主場場次，我們都會在場上，陪著大家一起熱血到底。」

團長李素泳擁有超過 7 年韓國應援經驗，曾效力於三星獅、金泉 Hi-Pass 女排等職業隊伍，被球迷暱稱為「大邱 Karina」，更曾擔任 Fubon Angels 演場會韓籍成員李皓禎演出片段的舞蹈總監；朴恩惠則以「哈妮女神」之姿橫跨籃球、排球、冰球及音樂劇舞台，以甜美笑容與舞蹈張力深受粉絲喜愛，兩人聯手成為本季最受期待的應援陣容。

Judy 本人是活躍於台灣的南韓網紅，YouTube 訂閱人數超過 73 萬，以流利中文與貼近日常的內容風格受到歡迎。她創立 OM Just Cheerleader 娛樂公司，積極引進韓國啦啦隊文化，也親自參與 Tokki Cutie 的籌組、訓練與管理。

除了正式揭幕啦啦隊品牌，記者會也同步公布「Tokki Cutie 啦啦隊徵選計畫」，向全台熱血女孩招手，即日起至 7 月 17 日，並於7 月 22 日至 8 月 6 日，於《浪 LIVE》平台舉行網路票選，總決選在8 月 14 日現場舉辦，選出最終 Tokki Cutie 成員。

台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動（記者吳孟儒攝）台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動（記者吳孟儒攝）

台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動（記者吳孟儒攝）台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動（記者吳孟儒攝）

台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動（記者吳孟儒攝）台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動（記者吳孟儒攝）

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