MLB》大谷翔平86分得分傲視全聯盟！ 宇宙道奇狂掃4連勝

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著前火球少主梅伊（Dustin May）7局9K優質先發，加上貝茲（Mookie Betts）、康佛托（Michael Conforto）都開轟，終場以6：2擊敗白襪，收下4連勝。

道奇開路先鋒大谷翔平首打席選到保送，隨後藉由佛里曼（Freddie Freeman）二壘安打跑回分數，助隊先馳得點。

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3下同樣是大谷選到保送開啟球隊攻勢，後續佛里曼敲出2分打點二壘安打，康佛托轟出2分砲，道奇灌進4分大局拉開分差。

大谷翔平。（路透）

道奇7下又有分數進帳，貝茲敲出中左外野陽春砲，賽季第10轟出爐，擊球初速103.8英哩、飛行距離410英呎，助隊再添保險分。

道奇先發投手梅伊今天大殺四方，前7局封鎖白襪打線，讓對手無功而返，可惜8上續投被鮑德溫（Brooks Baldwin）打出2分砲，最終帳面成績投7局退場，被敲4安包含1轟，失2分責失，猛飆9次三振，本季第5勝到手。

道奇牛棚投手史考特（Tanner Scott）、葉茲（Kirby Yates）各把關1局無失分，成功守住勝利。

大谷翔平此戰2打數無安打，選到2保送，跑回2分，吞下1次三振，賽後打擊率0.284。大谷本季已累積86分得分，持續傲視全聯盟。

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