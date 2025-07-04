NBA》國王已向勇士提出報價換22歲新星！美媒爆料多達6隊都有興趣

庫明加。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士日前向22歲新星庫明加（Jonathan Kuminga）提出790萬美元合格報價，讓他成為受限自由球員。美媒《The Athletic》記者斯雷特（Anthony Slater）爆料，目前庫明加的市場正逐漸升溫中。

由於勇士向庫明加提出合格報價，目前仍保有匹配任何合約報價的權利。根據聯盟消息人士指出，如果勇士最終決定與庫明加分道揚鑣，希望透過先簽後換拿回一名潛力年輕球員，再加上一枚首輪籤。

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報導透露，過去幾天勇士收到多支球隊報價，其中最明確的是國王，據消息人士指出，國王提出卡特（Devin Carter）、薩里奇（Dario Šarić）與2枚次輪籤；然而勇士認為國王試圖以低價買進，所以並未接受。

另外，巫師也在過去24小時內加入競爭行列，消息指出巫師認為庫明加相當適合他們的重建藍圖，也逐漸展開具體行動；而熱火、公牛、公鹿與籃網也都展現出不同程度的興趣。

報導表示，對於庫明加來說，不僅只是要在受限自由市場中拿下理想的合約，更要尋求自己的理想定位，他與經紀人透納（Aaron Turner）正在尋找能讓他成為球隊核心之一、且獲得球團與教練團完全支持與信任的球隊，因此這也代表庫明加的去向可能要等到7月中旬以後才會有結果。

報導指出，如果交易或簽約進展未有突破，庫明加可能會在夏季聯盟期間於拉斯維加斯與有興趣的球隊面談；但消息人士也透露，庫明加最終與勇士達成協議續留的可能性仍存在，如果他的情況在未來一週仍不明朗，雙方已有意安排他與經紀人，和勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）與總教練柯爾（Steve Kerr）於賭城會面，商討未來可行的路線。

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