MLB》才宣布參加全壘打大賽！國民新星單場敲5安擊退強敵老虎

今日宣布參加全壘打大賽的伍德,本場5打數狂敲5支安打包含1轟,助國民擊敗強敵老虎。(路透社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日在主場迎戰老虎的國民,靠著22歲新星伍德(James Wood)單場5打數全部敲安包括1轟的超狂表現,幫助球隊以11:7拿下勝利取得2連勝。

國民先發投手厄文(Jake Irvin)雖在首局被托克森(Spencer Torkelson)打出3分打點全壘打,但下個半局打線隨即有回應,在滿壘時靠著卡爾(Alex Call)適時安打追回2分,接著德容(Paul DeJong)也扛出中右外野方向的逆轉3分砲,幫助國民攻下5分大局。

2局下半,在今天宣布參戰全壘打大賽的伍德先來暖身,面對紅中偏高的93.2英里(約150公里)伸卡球,大棒一揮送出左外野大牆外,本季全壘打支數來到第23支,並且在4局下半二壘有人時,再度敲出安打帶有1分打點,不過試圖進佔二壘失敗,遭到觸殺出局。

國民在5局下再添2分後,8局下半又打出一波攻勢,靠著伍德、賈西亞(Luis García Jr.)與卡爾的安打再下一城,即便老虎在7、8兩局也有分數進帳,但最終國民火力更勝一籌,收下最後的勝利。

國民今日最火燙的打者非伍德莫屬,單場5打數5支安打含1轟繳出生涯代表作,外帶2分打點並跑回3分,打擊三圍上升至.294/.395/.563,而首局就失掉分數的先發投手厄文,在之後的局數也回穩,最終完成6局的投球完成優質先發,收下個人第7勝。

