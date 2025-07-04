晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》才宣布參加全壘打大賽！國民新星單場敲5安擊退強敵老虎

2025/07/04 12:02

今日宣布參加全壘打大賽的伍德，本場5打數狂敲5支安打包含1轟，助國民擊敗強敵老虎。（路透社）今日宣布參加全壘打大賽的伍德，本場5打數狂敲5支安打包含1轟，助國民擊敗強敵老虎。（路透社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰老虎的國民，靠著22歲新星伍德（James Wood）單場5打數全部敲安包括1轟的超狂表現，幫助球隊以11：7拿下勝利取得2連勝。

國民先發投手厄文（Jake Irvin）雖在首局被托克森（Spencer Torkelson）打出3分打點全壘打，但下個半局打線隨即有回應，在滿壘時靠著卡爾（Alex Call）適時安打追回2分，接著德容（Paul DeJong）也扛出中右外野方向的逆轉3分砲，幫助國民攻下5分大局。

2局下半，在今天宣布參戰全壘打大賽的伍德先來暖身，面對紅中偏高的93.2英里（約150公里）伸卡球，大棒一揮送出左外野大牆外，本季全壘打支數來到第23支，並且在4局下半二壘有人時，再度敲出安打帶有1分打點，不過試圖進佔二壘失敗，遭到觸殺出局。

國民在5局下再添2分後，8局下半又打出一波攻勢，靠著伍德、賈西亞（Luis García Jr.）與卡爾的安打再下一城，即便老虎在7、8兩局也有分數進帳，但最終國民火力更勝一籌，收下最後的勝利。

國民今日最火燙的打者非伍德莫屬，單場5打數5支安打含1轟繳出生涯代表作，外帶2分打點並跑回3分，打擊三圍上升至.294/.395/.563，而首局就失掉分數的先發投手厄文，在之後的局數也回穩，最終完成6局的投球完成優質先發，收下個人第7勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中