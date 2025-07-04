MLB》才宣布參加全壘打大賽！國民新星單場敲5安擊退強敵老虎

今日宣布參加全壘打大賽的伍德，本場5打數狂敲5支安打包含1轟，助國民擊敗強敵老虎。（路透社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰老虎的國民，靠著22歲新星伍德（James Wood）單場5打數全部敲安包括1轟的超狂表現，幫助球隊以11：7拿下勝利取得2連勝。

國民先發投手厄文（Jake Irvin）雖在首局被托克森（Spencer Torkelson）打出3分打點全壘打，但下個半局打線隨即有回應，在滿壘時靠著卡爾（Alex Call）適時安打追回2分，接著德容（Paul DeJong）也扛出中右外野方向的逆轉3分砲，幫助國民攻下5分大局。

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2局下半，在今天宣布參戰全壘打大賽的伍德先來暖身，面對紅中偏高的93.2英里（約150公里）伸卡球，大棒一揮送出左外野大牆外，本季全壘打支數來到第23支，並且在4局下半二壘有人時，再度敲出安打帶有1分打點，不過試圖進佔二壘失敗，遭到觸殺出局。

國民在5局下再添2分後，8局下半又打出一波攻勢，靠著伍德、賈西亞（Luis García Jr.）與卡爾的安打再下一城，即便老虎在7、8兩局也有分數進帳，但最終國民火力更勝一籌，收下最後的勝利。

國民今日最火燙的打者非伍德莫屬，單場5打數5支安打含1轟繳出生涯代表作，外帶2分打點並跑回3分，打擊三圍上升至.294/.395/.563，而首局就失掉分數的先發投手厄文，在之後的局數也回穩，最終完成6局的投球完成優質先發，收下個人第7勝。

James Wood is ready for the Home Run Derby! pic.twitter.com/m6K0v7la6P — MLB （@MLB） July 3, 2025

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