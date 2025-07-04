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TPVL》不只職棒、職籃有啦啦隊 伊斯特找南韓女孩應援讓球員直呼幸褔

2025/07/04 12:05

台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動。（記者吳孟儒攝）台北伊斯特今天宣布正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，同時宣告徵選活動。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯賽將於9月點燃戰火，台北伊斯特隊以天母體育館作為主場，開幕週在9月27日開戰，今天也正式宣告啦啦隊「Tokki Cutie」成立，讓球員直呼好開心也好幸福。

伊斯特隊今天公布隊徽「忍者兔」，另外宣布與南韓人氣YouTuber Judy跨界合作成立啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，由李素泳、朴恩惠領銜，同時也宣告啦啦隊徵選活動正式開跑，屆時也將在主場帶動氣氛，為球員加油。

伊斯特主攻手高偉誠今天穿上球隊戰袍亮相出席記者會，對於場邊將有啦啦隊為球隊應援，順利跟進台灣職業運動文化的潮流，他笑說：「很幸福，有啦啦隊為我們加油，讓我們在場上有力量推進，也能更盡力去發揮。」至於快攻手曾祥銘表示：「真的很開心，平常都是看籃球、棒球比賽有啦啦隊，現在有這機會，也要好好表現。」

伊斯特隊也在7月1日正式開訓，球隊總經理曹登雄表示，球員正積極備戰新賽季，預計8月底洋將陸續報到，為9月熱身賽以及9月27日主場開幕做準備。

曹登雄表示，作為球員的目標將是持續朝冠軍邁進，而他自己則希望能夠場場票房爆滿，「畢竟職業運動不只是比賽，而是一場秀跟娛樂，也希望能全力打造舞台給球員。」他透露，目前正規劃主題日活動，讓球迷能看球也能享受周邊娛樂，接下來會陸續公告相關細節。

TPVL的台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹、台鋼天鷹，將在9月19日至21日迎戰來自日本SV聯賽的東京Great Bears與VOREAS北海道，進行為期3天的季前熱身賽。

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