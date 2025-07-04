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MLB》睽違8年再繳完投勝！巨人前塞揚雷伊宰制老東家響尾蛇

2025/07/04 12:54

雷伊今日對上老東家響尾蛇，完投9局僅失2分收下勝投。（美聯社）雷伊今日對上老東家響尾蛇，完投9局僅失2分收下勝投。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客響尾蛇主場的巨人，靠著前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）在老東家的面前，睽違8年後再度上演完投勝，幫助球隊以7：2收下勝利，系列賽4連戰各以2勝2敗坐收。

雷伊前4局展現超強宰制力，連續送出12上12下，但來到5局下半，響尾蛇首名打者蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）相中紅中速球，一棒扛出左外野大牆，本季第27轟幫助球隊打破鴨蛋。

即便因為挨轟失分，雷伊仍持續壓制響尾蛇打線，6到8局的投球力保不失且僅被敲1安，9局下半球隊選擇讓雷伊續投，雖在1出局後被馬提（Ketel Marte）逮中轟出一發陽春砲，不過最後仍穩住陣腳，面對蘇亞雷斯投出再見三振，讓巨人拿下勝利。

雷伊本場僅用了102球完投9局，被敲出3支安打失掉2分，送出7次三振與1次保送，距離他上一次投完9局，已要追溯到美國時間2017年5月30日，當時還身穿響尾蛇球衣的他，面對海盜僅被敲出4支安打飆10K且沒有失分，距今已經長達8年。

打線部分，巨人全場一共敲出12支安打，其中擔任前兩棒的雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）與阿德梅斯（Willy Adames）皆繳出猛打賞表現，昨日單場3安的南韓好手李政厚，今天也打出3支1的成績，並有1分打點進帳。

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