MLB》續投8局挨轟無緣2生涯新猷！道奇前少主繳本季代表作獲盛讚

梅伊。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以6：2輕取白襪完成系列賽橫掃，先發的前道奇少主梅伊（Dustin May）投出本季代表作，繳出7局失2分的優質先發，儘管續投第8局挨轟，但仍獲得總教練與隊友盛讚。

梅伊此役展現完美壓制利，一路投完7局追平生涯單場最長局數，只被敲2支安打，狂飆9次三振也寫下生涯單場次多（最多為10K），同時也是本季新高。然而續投8局上，梅伊開局就被羅哈斯（Josh Rojas）敲安，接著遭下一棒鮑德溫（Brooks Baldwin）敲出擊球初速109.4英哩、飛行距離404英呎的2分砲。

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儘管無緣挑戰生涯單場最長局數與最多K，也多失了2分，但梅伊仍繳出一場漂亮優質先發。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後大讚：「他太棒了，很高興他能從上一場對皇家的敗仗中反彈，無論是整個機制、球路的運用或搶好球數，都相當完美且有效率。」

羅伯斯也點名大物捕手拉辛（Dalton Rushing）的配球與引導有方，投捕搭檔今晚表現都非常出色。而羅伯斯也表示，梅伊今天的效率讓他贏得第8局的投球機會，儘管最終失投挨轟退場，但他仍認為梅伊今天的表現可圈可點。

今天雙安貢獻3打點的MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）賽後也稱讚梅伊，「他的球威本來就很猛，再加上他今晚展現的優異控球，那就是他真正的實力。他今天均速都在97-99英哩，還有那顆走後門的滑球，加上卡特球進攻左打者，卡特球還能把球棒折斷，他今晚真的太猛了。」

梅伊前一場對皇家4局被敲6安失4分，今天繳出好投，賽後他坦言這場表現比上場好太多，今天他告訴自己要積極進攻好球帶，節奏也很順，能快速抓出局數的感覺很棒。不過他也對第8局的投球內容感到遺憾，「雖然能投到第8局，但那樣的結尾真的爛透了。」

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