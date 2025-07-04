MLB》道奇MVP強打貝茲睽違21戰開轟吐心聲 不忘盛讚大谷與佛里曼

貝茲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以6：2擊敗白襪完成系列賽橫掃，拿下近期4連勝。此役近況不佳的MVP強打貝茲（Mookie Betts）火力甦醒，睽違21場比賽再度開轟，賽後他也期許自己能延續好表現。

32歲的貝茲今年季初感染腸胃疾病，造成體重暴跌，也似乎影響到今年球季的手感。今天賽前，貝茲的打擊率僅0.246，累積9轟、42分打點，攻擊指數0.697。

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不過貝茲今天火力覺醒，7局下1出局時，他鎖定白襪左投吉爾伯特（Tyler Gilbert）的83.2英哩快速指叉球，敲出中、左外野方向陽春砲，這是貝茲本季第10轟，更是他繼美國時間6月8日後，睽違21場比賽再度開轟，擊球初速103.8英哩，飛行距離410英呎。

410 feet for Mookie! pic.twitter.com/qst8ysdoId — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） July 4, 2025

昨天貝茲在第9局敲出追平比數的高飛犧牲打，今天更終結全壘打荒，表現漸入佳境。賽後貝茲在場邊接受訪問時直言：「很高興能為球隊做出貢獻，我得繼續全力拿出最好的自己。」

而今天MVP三連星各有發揮，大谷翔平雖沒敲安但選到2次保送，回來得到2分；佛里曼（Freddie Freeman）也貢獻雙安、3打點，貝茲表示：「翔平總是像平常的翔平一樣好，Freddie也越來越進入節奏。如果我也能延續好表現，我們的打線一定會更具威脅。」

貝茲今天也盛讚繳出7局好投的先發投手梅伊（Dustin May），「他今天好球率極高，可能投到4、5局才10顆壞球吧，他幫助我們維持領先地位，製造很多揮空，這都非常關鍵。」

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