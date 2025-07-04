晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇MVP強打貝茲睽違21戰開轟吐心聲 不忘盛讚大谷與佛里曼

2025/07/04 13:22

貝茲。（美聯社）貝茲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以6：2擊敗白襪完成系列賽橫掃，拿下近期4連勝。此役近況不佳的MVP強打貝茲（Mookie Betts）火力甦醒，睽違21場比賽再度開轟，賽後他也期許自己能延續好表現。

32歲的貝茲今年季初感染腸胃疾病，造成體重暴跌，也似乎影響到今年球季的手感。今天賽前，貝茲的打擊率僅0.246，累積9轟、42分打點，攻擊指數0.697。

不過貝茲今天火力覺醒，7局下1出局時，他鎖定白襪左投吉爾伯特（Tyler Gilbert）的83.2英哩快速指叉球，敲出中、左外野方向陽春砲，這是貝茲本季第10轟，更是他繼美國時間6月8日後，睽違21場比賽再度開轟，擊球初速103.8英哩，飛行距離410英呎。

昨天貝茲在第9局敲出追平比數的高飛犧牲打，今天更終結全壘打荒，表現漸入佳境。賽後貝茲在場邊接受訪問時直言：「很高興能為球隊做出貢獻，我得繼續全力拿出最好的自己。」

而今天MVP三連星各有發揮，大谷翔平雖沒敲安但選到2次保送，回來得到2分；佛里曼（Freddie Freeman）也貢獻雙安、3打點，貝茲表示：「翔平總是像平常的翔平一樣好，Freddie也越來越進入節奏。如果我也能延續好表現，我們的打線一定會更具威脅。」

貝茲今天也盛讚繳出7局好投的先發投手梅伊（Dustin May），「他今天好球率極高，可能投到4、5局才10顆壞球吧，他幫助我們維持領先地位，製造很多揮空，這都非常關鍵。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中