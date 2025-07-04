探訪國訓中心 卓榮泰：國人一起為世大運選手加油

行政院長卓榮泰今偕同高雄市長陳其邁，前往國家運動訓練中心訪視代表隊訓練情況。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕2025年夏季世界大學運動會將於7月16日在德國萊茵魯爾舉行，行政院長卓榮泰今偕同高雄市長陳其邁，前往國家運動訓練中心訪視代表隊訓練與後勤整備，卓榮泰除感謝選手與教練辛苦付出，也呼籲國人一起為選手加油打氣。

卓榮泰今實地瞭解各項運動比賽形式，並關心擊劍、跆拳道、柔道及田徑隊備戰狀況，勉勵選手們全力以赴、發揮最佳狀態，帶著爭取金牌的氣勢與決心勇敢出征，為國爭光。

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他同時感謝所有選手與教練的辛勤付出，強調台灣正透過體育與世界交流，各項國際賽事都至關重要，這次世大運比照亞奧運規格，設置中繼站及膳食公寓，政府將提供完善的後勤支援，包含交通接駁規劃、專業廚師餐飲服務與生活起居照顧，讓選手能如同在家般舒適，迅速適應當地環境。

他也特別提醒選手注意補充水分、放鬆心情、照顧身體，並期盼代表隊在國人祝福與期待下勇奪佳績。

卓榮泰與陳其邁也感謝隊醫、物理治療師、運動防護員、運動科學研究人員及行政後援團隊的付出，肯定他們在背後默默支撐代表隊順利備戰的貢獻；兩人共同祝福代表團全體成員賽會期間一切順利，期盼每位選手都能達成參賽目標，也呼籲全體國人為世大運一同選手加油打氣。

卓榮泰探訪世大運選手訓練情況，感謝大家辛苦付出、為國爭光。（記者李惠洲攝）

行政院長卓榮泰今偕同高雄市長陳其邁，前往國家運動訓練中心訪視代表隊訓練與後勤整備。（記者李惠洲攝）

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