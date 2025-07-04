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MLB》洋基痛失美東龍頭寫隊史首見恥辱紀錄！布總：我們是聯盟最強

2025/07/04 14:56

洋基痛失美東龍頭寶座。（法新社）洋基痛失美東龍頭寶座。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天以5：8不敵藍鳥遭到橫掃，不僅將美聯東區龍頭寶座拱手讓人，寫下隊史首見恥辱紀錄。賽後總教練布恩（Aaron Boone）仍對子弟兵信心喊話，直言洋基仍是聯盟最強球隊。

洋基在美國時間5月28日時，還以7場勝差的領先穩居美東龍頭，但最近20戰洋基輸掉14場，今天4連戰最終戰輸球慘遭橫掃，根據洋基轉播單位《YES Network》指出，這是洋基隊史首度在多倫多遭到藍鳥4連戰橫掃，而藍鳥今賽後也以49勝28敗登上美東龍頭，洋基則以48勝39敗下滑至第2名，與光芒戰績並列。

有別於3年前在記者會上暴怒拍桌震飛水平，洋基總教練布恩如今選擇不同的方式來激勵球隊。他在賽後進行了簡短的閉門談話，根據內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的說法，布恩提醒條紋軍眾將「我們是這個聯盟最強的球隊」，奇澤姆說道：「我們知道球季一定會有撞牆期，布恩告訴我們隔絕雜音，等我們回主場，繼續做好該做的事。」

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）也強調，最重要的就是保持穩定的心態，「不能恐慌，那只會讓情況更糟。接下來就專注在與大都會的系列賽上，我們唯一能做的就是專注眼前的比賽。」不過想要保持穩定辛太不容易，今天8局下挨致命3分砲的守護神威佛（Luke Weaver）就坦言，自己現在確實有些動搖，「但我不會讓自己潰敗，有時事實很殘酷，但我們就是得表現得更好。」

今天只先發3局就因前臂緊繃的洋基右投施密特（Clarke Schmidt）指出，夏天的低潮對洋基來說已經司空見慣，「我在洋基這幾年，幾乎每年6、7月都會遇到這種狀況，這已經是常態，我們正在歷經考驗。當陷入逆境加上傷兵，自然會出現連敗，但我們知道這些狀況會慢慢回穩，運氣會開始站在我們這裡。」

洋基近年例行賽都有先盛後衰的情況，2022年8月的戰績為10勝18敗，2023年6月至8月為31勝45敗，就連去年打進世界大賽，6、7月也僅25勝26敗。即便如此，布恩仍堅信子弟兵能度過低潮，「我們會團結一心迎接挑戰，這段逆境會讓我們變得更強。我知道大家不喜歡這些老生常談，但這就是現實。」

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