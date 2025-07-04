NBA》想賣卻賣不掉的「霸王」 太陽擺脫畢爾可能只剩一條路

畢爾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA休賽季的自由市場持續暗潮洶湧，繼公鹿在日前為了迎來透納（Myles Turner）買斷9屆明星後衛里拉德（Damian Lillard）合約後，太陽也傳出正在跟畢爾（Bradley Beal）商討合約買斷。

根據《亞利桑那共和報》記者蘭金（Duane Rankin）透露，太陽正在跟這位3屆全明星商討合約買斷事宜，目前畢爾在跑的5年2.51億美元的合約，還剩下2年1.1億美元。原本太陽打算希望透過交易讓他轉隊，但由於他的合約當中擁有霸王條款，使交易窒礙難行。

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除此之外，目前已經32歲的畢爾，在簽約後的表現不斷下滑，被交易到太陽的2季場均得分更是不到20分，而太陽預計也想採取跟里拉德一樣的方式來處理畢爾的合約。蘭金表示，太陽打算負擔畢爾剩下9000萬美元的合約，分5年攤提。根據NBA薪資分析師Yossi Gozlan提到，畢爾得至少少領1380萬美元，才能夠讓太陽攤提合約。

文中提到，畢爾有可能更希望太陽採取交易的方式，如此一來他就能拿到所有的錢。現在太陽團隊薪資仍超過二層稅線1000萬美元，若把畢爾的合約攤提，太陽不僅能夠降到稅線以下，還可以省下2.3億美元。

畢爾若被交易，有可能會在美國時間7月6日前，因為到7月6日後，杜蘭特（Kevin Durant）與格林（Jalen Green）的交易案才會正式生效。不過NBA資深記者史坦（Marc Stein）提到，太陽跟熱火曾談過有關畢爾的交易案，但最終談判破裂，聯盟普遍預期畢爾被買斷的機率越來越高。

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