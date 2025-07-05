兄弟力拚中止對戰台鋼連敗 今日賽事預告與轉播

鄭浩均。（資料照，記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇與太空人3連戰首場比賽，道奇派出右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）先發，面對太空人31歲明星投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）。另外還有教士在主場迎戰遊騎兵，洛磯對上白襪之戰。敬請鎖定轉播。

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中職方面，台鋼雄鷹將在澄清湖球場碰上中信兄弟，台鋼推出日籍投手吉田一將，面對兄弟本土投手鄭浩均。兄弟近期面對台鋼吞下對戰6連敗，今天能否中止對戰連敗？

樂天桃猿將在桃園球場迎戰富邦悍將，樂天桃猿推出本土投手黃子鵬，面對悍將洋投力亞士；味全龍將在天母球場碰上統一獅，味全推出洋投龍聖，面對統一獅洋投飛力獅。敬請鎖定轉播。

溫網單打第三輪，球王辛納（Jannik Sinner）、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）等好手都將出擊。

MLB

06：35 遊騎兵 VS 教士 愛爾達體育1台

08：05 白襪 VS 洛磯 愛爾達體育2台

09：00 太空人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

國際足總俱樂部世界盃

09：00 帕梅拉斯 VS 切爾西 DAZN 2

瓊斯盃女子組

14：00 菲律賓 VS 日本 緯來精采、緯來體育

16：00 台灣世大運培訓隊 VS 泰國 緯來精采

18：00 韓國 VS 台灣隊 緯來精采

日職

13：00 樂天金鷲 VS 日本火腿

17：00 西武獅 VS 軟銀鷹

轉播：DAZN 1、DAZN 3

中職

16：00 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 博斯運動一台、MOMO TV、愛爾達體育2台

17：00 統一獅 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育3台

17：00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN 2

溫網

20：25 溫網單打第三輪

轉播：MOMO TV、博斯運動一台、愛爾達體育1台

F1

21：45 英國站 排位賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

FIBA U19籃球世界盃

22：50 四強 愛爾達體育4台

加拿大羽球公開賽

23：00 四強（上）

（台灣時間6日凌晨）04：30 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

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