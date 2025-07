兄弟力拚中止對戰台鋼連敗 今日賽事預告與轉播

鄭浩均。(資料照,記者李惠洲攝)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟轉播方面,道奇與太空人3連戰首場比賽,道奇派出右投卡斯帕里烏斯(Ben Casparius)先發,面對太空人31歲明星投手麥卡勒(Lance McCullers Jr.)。另外還有教士在主場迎戰遊騎兵,洛磯對上白襪之戰。敬請鎖定轉播。

中職方面,台鋼雄鷹將在澄清湖球場碰上中信兄弟,台鋼推出日籍投手吉田一將,面對兄弟本土投手鄭浩均。兄弟近期面對台鋼吞下對戰6連敗,今天能否中止對戰連敗?

樂天桃猿將在桃園球場迎戰富邦悍將,樂天桃猿推出本土投手黃子鵬,面對悍將洋投力亞士;味全龍將在天母球場碰上統一獅,味全推出洋投龍聖,面對統一獅洋投飛力獅。敬請鎖定轉播。

溫網單打第三輪,球王辛納(Jannik Sinner)、塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)等好手都將出擊。

MLB

06:35 遊騎兵 VS 教士 愛爾達體育1台

08:05 白襪 VS 洛磯 愛爾達體育2台

09:00 太空人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

國際足總俱樂部世界盃

09:00 帕梅拉斯 VS 切爾西 DAZN 2

瓊斯盃女子組

14:00 菲律賓 VS 日本 緯來精采、緯來體育

16:00 台灣世大運培訓隊 VS 泰國 緯來精采

18:00 韓國 VS 台灣隊 緯來精采

日職

13:00 樂天金鷲 VS 日本火腿

17:00 西武獅 VS 軟銀鷹

轉播:DAZN 1、DAZN 3

中職

16:00 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 博斯運動一台、MOMO TV、愛爾達體育2台

17:00 統一獅 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育3台

17:00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN 2

溫網

20:25 溫網單打第三輪

轉播:MOMO TV、博斯運動一台、愛爾達體育1台

F1

21:45 英國站 排位賽

轉播:緯來體育、愛爾達體育2台

FIBA U19籃球世界盃

22:50 四強 愛爾達體育4台

加拿大羽球公開賽

23:00 四強(上)

(台灣時間6日凌晨)04:30 四強(下)

轉播:愛爾達體育3台

