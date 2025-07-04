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屏東縣長盃籃球賽開打 五組別選手展實力

2025/07/04 15:54

114年屏東縣長盃籃球錦標賽今天舉行開幕式。（屏東縣政府提供）114年屏東縣長盃籃球錦標賽今天舉行開幕式。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長盃籃球錦標賽今天在屏東中學舉行開幕式，將展開3天的競賽，本次賽事分為高中男子組、高中女子組、國中男子組、國中女子組、國小男子組等5項組別，計有500人參與競技，展現訓練的成果與隊友間的默契。

屏東縣體育發展中心表示，籃球是臺灣熱門運動之一，不分年齡與性別，常見民眾在空閒時呼朋引伴上場打球，隨著籃球風氣盛行，職業賽事與學生聯賽蓬勃發展，吸引大量觀眾進場觀賽，展現籃球的魅力與潛力，屏東縣作為體育重鎮，推動四級五區體育人才培育政策，培養優秀選手，今年至正國中參加全國中等學校3X3籃球錦標賽勇奪冠軍，展現屏東深厚的體育實力與潛力。

縣府指出，這次的比賽分別於屏東高中、屏東高工、民生家商及麟洛國中等4個場地舉行，民眾可以為選手加油並一同感受籃球選手在賽場上攻守交鋒，也希望藉由舉辦賽事，讓選手培養技術與戰術的應用，提升籃球的技術和團體合作能力。

114年屏東縣長盃籃球錦標賽今天舉行開幕，縣府秘書許良禎式主持開球。（屏東縣政府提供）114年屏東縣長盃籃球錦標賽今天舉行開幕，縣府秘書許良禎式主持開球。（屏東縣政府提供）

114年屏東縣長盃籃球錦標賽開幕。（屏東縣政府提供）114年屏東縣長盃籃球錦標賽開幕。（屏東縣政府提供）

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