棒球》南華大學棒球隊三傑躍職棒 黃仲翔旅美首勝入袋

南華大學棒球隊黃仲翔於今年旅美加入MLB亞利桑那響尾蛇隊。（南華大學提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕南華大學棒球隊再創歷史新猷，今年將有3位優秀選手躍上職業舞台，其中投手黃仲翔今年初旅美加入MLB亞利桑那響尾蛇隊，已在6月27日拿下旅美首勝 。李柏毓與陳定均兩位投手都於6月30日中華職棒選秀中獲球團青睞，李柏毓入選樂天桃猿隊，陳定均被統一獅隊挑走。即將展開職棒人生。

今年中華職棒選秀會，於第七輪被樂天桃猿隊選中的李柏毓，控球穩定並冷靜是其特質，春季聯賽期間多次擔任先發主力，球速逾140公里，搭配滑球與變速球展現優異壓制力，球風沉穩，具備成熟投手的架構。 第八輪獲統一肯定的陳定均，主要扮演中繼與救援角色，最快球速達146公里，均速143至144公里之間，具備良好投球節奏與臨場應變能力，是隊上不可或缺的牛棚戰力。

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同樣來自113級的投手黃仲翔，於今年初赴美加入MLB亞利桑那響尾蛇隊，展開旅美職棒生涯。黃仲翔擁有最快球速155公里的強勁壓制力，在大專聯賽繳出16局無失分、14次三振的亮眼成績，並入選U23世界盃中華代表隊。6月27日於美職新人聯盟出賽中，他從第三局登板，連續解決12名打者，主投6局僅被敲出兩支安打、送出7次三振、無失分，助隊以3比0完封對手，奪下旅美首勝。

黃仲翔表示，長期參與佛光山體系的禪修課程，透過禪修幫助他釋放壓力、找到平靜。南華不僅提供優質訓練資源，更是一處協助選手建立穩健內在、邁向專業的成長基地，法師也成為他在球場外的重要心靈導師。

南華大學李柏毓於中職選秀會入選樂天桃猿隊。（南華大學提供）

南華大學陳定均獲選統一7-ELEVEn獅隊。（南華大學提供）

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