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MLB》本季防禦率2.55的前首輪大物左投 如今遭守護者給DFA

2025/07/04 17:28

左投阿拉德。（資料照，路透）左投阿拉德。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者隊27歲左投阿拉德（Kolby Allard）本季出賽16場交出防禦率2.55的成績，但守護者隊為了清出空間，今天把阿拉德給指定讓渡（DFA）。

阿拉德今年以小聯盟約加盟守護者，開季從3A出發，他在4月26日升上大聯盟。阿拉德今年出賽16場是自2021年以來最多，拿到2勝、防禦率2.55，有2次中繼成功，共投35.1局被敲43安（包含2轟），賞16次三振、丟8次保送，被打擊率3成05，每局被上壘率（WHIP）為1.44。

不過，阿拉德今年的奪三振率僅10.5％，在2025年至少投滿30局的318名投手中排最低。

阿拉德曾在2015年選秀會上獲勇士以首輪第14順位選進榜，曾排在《Baseball Prospectus》2018年潛力新秀第24名。但阿拉德多次受到傷勢影響表現，遲遲未能站穩大聯盟舞台。

生涯在大聯盟打滾8個賽季的阿拉德，效力過勇士、遊騎兵、費城人、守護者等球隊，累積13勝24敗，平均防禦率5.59，生涯平均被打擊率為2成79，平均每局被上壘率為1.44。

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