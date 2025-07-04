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捷報！巾幗英雄 保六總隊女警蘇亭方勇奪世界警消運動會2金1銀1銅

2025/07/04 16:59

榮獲跆拳道品勢女子團體金牌（左王翊馨、中林佳穎、右蘇亭方）（警提供）榮獲跆拳道品勢女子團體金牌（左王翊馨、中林佳穎、右蘇亭方）（警提供）

〔記者劉慶侯／台北報導〕保六總隊第二大隊警員蘇亭方，代表警政署參加「2025年第21屆世界警察消防運動會」成績斐然，榮獲手槍戰鬥射擊金牌、跆拳道品勢團體金牌、個人銀牌、10公里越野賽跑銅牌，戰果輝煌！

女警蘇亭方是首次參加國際賽事，充滿高度熱忱，為了爭取佳績，於賽前不斷利用下班及假日時間練習，雖在賽前曾發生車禍十字韌帶撕裂，但蘇員憑藉自身堅強毅力，在家人的陪伴以及總隊長官支持鼓勵下，努力練習不放棄，最終不負眾望獲得多項獎牌。

保六總隊表示，尤其，在手槍戰鬥射擊項目參加選手共151人，並且不分男女，因此要在此項目拿到成績著實不容易，蘇員永不放棄之精神，足為表率，堪稱巾幗英雄！

榮獲跆拳道品勢個人組銀牌（警提供）榮獲跆拳道品勢個人組銀牌（警提供）
捷報！巾幗英雄 保六總隊女警蘇亭方勇奪世界警消運動會2金1銀1銅榮獲手槍戰鬥射擊金牌
右2蘇亭方（警提供）
捷報！巾幗英雄 保六總隊女警蘇亭方勇奪世界警消運動會2金1銀1銅榮獲10公里越野賽跑銅牌
中蘇亭方（警提供）
捷報！巾幗英雄 保六總隊女警蘇亭方勇奪世界警消運動會2金1銀1銅跆拳道品勢團體賽
左王翊馨、中蘇亭方、右林佳穎（警提供）
捷報！巾幗英雄 保六總隊女警蘇亭方勇奪世界警消運動會2金1銀1銅榮獲跆拳道品勢女子團體金牌
左1科長江慶斌，左2林佳穎、左3王翊馨、中副署長廖美玲。右3教育組組長蔡元戎、右2蘇亭方、右1教育組專員黃秋燕（警提供）

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