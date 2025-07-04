中職》麥寮高中棒球隊2球員入選 地方鄉親與有榮焉

麥寮高中棒球隊2009年成立至今，在國內比賽表現亮眼。（麥寮高中提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕中華職棒36年新人選秀名單出爐，雲林除西螺囝仔鍾亦恩首輪即獲樂天桃猿指名，麥寮高中棒球隊也有2名應屆畢業的隊員徐磊、王翾祐分別被中信兄弟、統一獅選上，令地方鄉親與有榮焉。

鍾亦恩來自西螺瑞春醬油世家，他的父親鍾政衛是文昌國小棒球隊第一屆隊員，十分熱愛棒球，受父親影響小學3年級加入文昌國小棒球隊。鍾亦恩首輪即獲樂天桃猿指名在家鄉獲讚賞，包括雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、劉建國等人都在臉書粉專PO文祝賀。

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麥寮高中棒球隊今年也有2名球員應屆畢業就在中職選秀被指名，徐磊為投手，來自新北市，身高183公分、體重72公斤，2024金龍盃8球賽對平鎮高中創下無安打完封勝，獲得投手獎，這次中職選秀獲中信兄弟第二輪指名。

王翾祐來自花蓮縣，身高176公分，體重74公斤，2024黑豹旗最佳9人2壘手，2025年U18世界盃培訓國手，這次中職選秀獲統一獅第三輪指名。

麥寮高中校長吳政憲表示，學校棒球隊在2009年成立至今，目前中華職棒中富邦悍將江國豪、林廷淯及樂天桃猿劉子杰也是麥寮高中畢業，徐磊、王翾祐2人剛畢業就入選中職，讓許多校友、麥寮鄉親與有榮焉，在麥寮高中棒球隊粉專中留言祝賀，預祝他們持續努力在棒球賽場上發光發熱。

麥寮高中棒球隊員王翾祐獲統一獅第三輪指名。（麥寮高中提供）

麥寮高中棒球隊投手徐磊在今年中華職棒選秀獲中信兄弟第二輪指名。（麥寮高中提供）

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