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全大運》中央大學首創北極引燃聖火 體育署長鄭世忠共襄盛舉

2025/07/04 17:22

中央大學啟動115年全大運聖火儀式。（中央大學提供）中央大學啟動115年全大運聖火儀式。（中央大學提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕115年全國大專校院運動會，明年5月2至6日將在中央大學舉辦，校長蕭述三宣告將史無前例前往北極引燃聖火，體育署長鄭世忠決定共襄盛舉，一起傳遞來自台灣的堅韌無懼與永續承諾。

「這次全大運結合創意，以及中央大學各方優勢，將是今年9月運動部掛牌後首次全大運，大家相當期待，也正好做為測試明年名古屋亞運年輕國手的前哨戰，非常具有意義。」鄭世忠表示，115年全大運共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、射擊、拳擊、空手道、角力、軟式網球、木球、划船、輕艇、自由車、電競等不同種類賽事，相信可為亞運重頭戲磨合暖身。

中央大學曾於民國77、107年舉辦過全大運，相隔8年第3度擔任東道主，蕭述三表示，這是對中大的肯定，「全大運不僅是運動賽會，也展現團隊與品格，甚至是這次我們主軸之一的永續精神。」本屆也開創新行動，帶領聖火遠赴地球最北之境北極，活動由中大所屬台灣極地研究中心配合，7月20日由蕭述三帶領團隊出發，在學生選手、科學家研究員等代表參與下，期盼從生命的起源開始，結合現代科技，具體展現台灣科研行動力與全球關懷視野。屆時引火採用原住民鄒族儀式，鄭世忠也會特地趕赴北極，共同見證歷史時刻。

此次任務整合中央大學太空及遙測研究中心的衛星影像科技，以太遙中心接收衛星訊號繞行地球將極地聖火畫面傳回，象徵科學與藝術的融合，這道「來自世界盡頭的光」，不僅照亮台灣，繞行太空軌道象徵性環繞全球，彰顯該校在地球科學、太空科技與社會科學的跨域整合實力。

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