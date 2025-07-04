棒球》體育署長拜會統一獅 亞太有望成為國家棒球訓練基地

台南亞太成棒主球場。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕教育部體育署今天發布新聞稿指出，體育署長鄭世忠在上月22日和國訓中心執行長龔榮堂拜會台南市長黃偉哲，對於推動亞太國際訓練中心成為國家棒球基地的合作案達成具體共識，體育署也期盼在9月能完成協議書的簽定；對於有意爭取亞太經營權的統一獅球團，鄭世忠也在上月25日親自南下前往拜會，而獅隊球團則向署長表達，「如果獅隊的春、秋訓及平時賽季的室內練習場訓練使用需求可以同時兼顧，球團將全力支持此合作案。」

以下為體育署今天發布的新聞稿全文：

棒球是台灣的國球，我國棒球運動的成績，也一直在國際棒壇上名列前茅，惟由於目前國內尚缺一個較完整的棒球訓練園區，國內棒球界相當企盼國家棒球訓練基地的早日到來，尤其負責培育我國各級國家代表隊的中華民國棒球協會，多年來一直期待及積極爭取可以設立一座可以完整屬於各級國家代表隊所擁有訓練基地，亦是一座完善可以長期培育棒球人才的家，無需各處尋覓更動訓練場地。

請繼續往下閱讀...

為了回應國內棒球界的殷殷期盼，賴清德總統於擔任臺南市市長任內啟動亞太棒球訓練中心興建計畫，並於今年陸續完工。去年底12強奪冠後，教育部體育署鄭世忠署長特別邀請中華職棒聯盟蔡其昌會長前往拜會臺南市政府黃偉哲市長，洽談亞太國際棒球訓練中心成為國家棒球訓練基地的可行性，去年黑豹旗賽事期間，棒球協會辜仲諒理事長亦與黃偉哲市長交換意見討論此議題，皆獲黃市長非常正面回應，並交由所屬臺南市政府體育局積極研議評估。

體育署表示，亞太國際棒球訓練中心，係賴總統於其臺南市市長任內，爲台灣棒球長期發展需求所擘劃啟動，並由現任黃偉哲市長接續積極推動，於今年1月份全面完工啟用。今年4月份臺南市政府經內部評估後，正式來函請體育署針對成棒主球場以外的6座場地規劃做為國家棒球訓練基地，提供使用評估意見，嗣經體育署交請國家運動訓練中心5月份邀集中華棒協等棒球界進一步共同討論，並獲得充分認同支持。在此期間，統一獅亦曾向臺南市政府表達有願意承接6座附屬場地經營意願。

其後，為及早推動設立國家棒球訓練基地，今年6月22日鄭署長再次偕同國訓中心龔執行長拜會臺南市黃市長，雙方正式達成具體共識，由臺南市政府體育局與國家運動訓練中心針對場地管理使用、營運維護及經費分攤等合作細節進一步磋商，俾利雙方正式簽訂設立合作協議書。同時，為尊重職棒台南主場統一獅隊相關意見，鄭署長6月25日親自南下台南拜會有意爭取經營權的統一獅球團，獅隊也表示如果獅隊的春、秋訓與及平時賽季的室內練習場訓練使用需求可以同時兼顧的狀況下，則統一獅將全力支持此合作案。鄭署長也代表政府特別表達感謝之意，亦樂見統一獅未來與臺南市政府共商經營亞太成棒主球場打造成為職棒比賽場館。

體育署表示，倘國家運動訓練中心與臺南市政府體育局基地合作磋商一切順利，希望於9月雙方正式完成協議書的簽訂，並俟完成基地管理人員招募後，儘早設立國家棒球訓練基地，以提供各級國家代表隊一座完整優質的訓練及比賽環境，使亞太國際棒球訓練中心得以兼顧業餘與職棒需求，讓台灣棒球運動發展進一步邁向新的里程碑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法