瓊斯盃女籃》被日本教訓輸21分 世大運培訓隊還是有收穫

世大運培訓黃巧鈞左手上籃。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕世大運女籃培訓隊今在瓊斯盃國際籃球邀請賽，以51：72不敵同為世大運代表隊的日本，凸顯台、日女籃實力有極大差距。世大運女籃培訓隊的教練、球員賽後都坦言，日本隊速度真的快太多，稍有不注意可能就被快攻失分，但還是有很多收穫。

世大運培訓隊昨雖戰勝屬國家一軍的台灣藍隊，但今天遇上速度快的日本就毫無招架之力，第二節單節只拿7分，種下敗因。總教練林紀妏坦言，日本隊就是維持一貫的快速打法，「我們首節團隊防守還可以，但第二節進攻嚴重當機，但也從中發現問題，期許之後能變更好。」

請繼續往下閱讀...

世大運培訓隊此仗雖然殺出宋瑞蓁，攻下全隊最高12分，不過她並沒有在德國世大運參賽名單，只能在瓊斯盃累積參加國家隊的經驗。宋瑞蓁表示，「日本後衛不單只有速度快，變向能力也都很好，是我們台灣後衛得學習的地方。」

被視為女籃未來禁區棟樑的蕭豫玟，繳出8分、9籃板，過去為國家隊常客的林紀妏表示，蕭豫玟有高度、拚勁，但還是有不足之處像是外線及過人能力，「最重要是豫玟一定會被對手包夾防守，所以她也要增加自己的傳球視野，我相信經過這些賽事的洗禮，以及未來回到WSBL磨練，她一定可以變更好。」

曾在U18亞青摘下得分后、籃板后，並獲選為大會最佳五人，蕭豫玟生涯首次打瓊斯盃也學到不少，尤其首戰遇到南韓第一長人、在WNBA發展的朴智修，更讓蕭豫玟明白還需要繼續努力，「朴智修每次拿球除了看自己有沒有機會，另外就是她看隊友的速度更快，這就是我欠缺的能力，當然還有場上的霸氣。」

王玥媞上籃遭封阻。（記者廖振輝攝）

蕭豫玟上籃。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法