MLB》26場登板ERA是完美0！曾3年未上大聯盟的小熊老將寫驚奇

波梅蘭茲。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊36歲資深左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）今天後援0.2局賞2次三振無失分，小熊隊最後在延長賽10局以1比0氣走守護者。波梅蘭茲今年出賽26場，防禦率仍是完美的「0」。

近年受到傷勢影響的波梅蘭茲，曾有3年時間沒有站上大聯盟舞台，今年4月被水手交易至小熊。轉戰芝加哥的波梅蘭茲上演大驚奇，今年出賽26場，拿到2勝1敗，防禦率仍是「0」，有5次中繼成功、1次救援成功，共投23.1局失1分非自責，賞23次三振，丟7次保送、3次觸身球，被打擊率僅1成77，每局被上壘率（WHIP）為0.90。

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波梅蘭茲是2018年的紅襪隊世界大賽冠軍成員，曾於2016年入選明星賽。波梅蘭茲在2019年11月與教士隊簽4年約，但他在2021年因屈肌腱撕裂而接受手術，2022年整季報銷，2023年又動清創手術，季後成為自由球員。

波梅蘭茲在2024年以小聯盟約加入道奇，該年5月23日（美國時間）被釋出，之後轉戰巨人。波梅蘭茲去年休賽季以小聯盟約加入水手隊，今年4月21日被交易至小熊。

波梅蘭茲如今小熊隊主力牛棚，投出大聯盟12年生涯來最佳成績，也幫助小熊以52勝35敗居國家聯盟中區龍頭。

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