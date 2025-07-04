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中職》下半季首戰就遭逆轉 富邦悍將逐步靠近8年慘紀錄

2025/07/04 21:07

富邦悍將先發投手布坎南挨轟掉分。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手布坎南挨轟掉分。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿鐵捕張閔勛今天在6局下夯出生涯首發滿貫砲，一棒率隊逆轉戰局，終場以5：4力退富邦悍將，下半季旗開得勝，富邦則慘吞桃園球場跨季7連敗，本季1勝難求。

富邦下半季首戰打線加入3名主力申皓瑋、張育成和李宗賢，2局上從張育成開啟攻勢，戴培峰在二、三壘擊出的滾地球造成威能帝的傳球失誤，率先攻下1分；4局上，陳真夯出2分彈，將比分差拉大至3分。

樂天在4局下回擊，梁家榮和林泓育連續安打攻佔一、三壘，張閔勛的游擊滾地球造成林澤彬接球失誤，樂天破蛋。

富邦先發投手布坎南前5局好投，僅因林澤彬接球失誤失掉1分非自責，但在6局下1出局後卻大爆炸，連續被擊出3支一壘安打，張閔勛在1好1壞敲出左外野方向全壘打，一棒送回所有跑者，率隊夯下4分大局，樂天隊史前一位同場蹲捕夯滿貫的捕手要追溯至2016年9月2日的林泓育。

張閔勛不僅夯出滿貫砲，8局上富邦開啟攻勢要攻回追平分，張閔勛將「7-6-2」的一個彈跳牢牢接住，飛身觸殺劉俊豪，為球隊守住1分領先。

富邦悍將上週打出6戰5勝的高潮，只是下半季開打首戰就吞敗，且又是在客場，本季客場戰績5勝26敗，而在桃園球場更0勝6敗，慘吞跨季7連敗，而富邦在桃園最長連敗紀錄是2017年的開季11連敗。

樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將陳真敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）富邦悍將陳真敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

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