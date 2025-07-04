中職》前兄弟「狙擊手」邱麒璋開球 當年1安值5000元嚇壞了

前兄弟球員邱麒璋開球，台鋼一軍打擊教練路易士接捕。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕本周台鋼雄鷹坐鎮澄清湖主場與中信兄弟展開3連戰，舉辦客家主題日系列活動，今天賽前邀請客家人、前兄弟象球星「狙擊手」邱麒璋擔任開球嘉賓，台鋼打擊教練路易士蹲捕，邱麒璋開完球後接受媒體訪問時直呼「好感動。」

53歲的邱麒璋在1996年加盟兄弟象，2000年7月因脊椎傷勢宣告引退，當時兄弟球團在台北市立棒球場為他舉辦盛大的引退儀式，至今他仍感念在心，生涯出賽195場，打擊率2成22，另有2轟和46分打點。

請繼續往下閱讀...

邱麒璋離開職棒後回到故鄉屏東開加油站，並傳承媽媽的古早味香腸和客家鹹豬肉，再以過去的背號經營「27號香腸」，成為網路團購的熱銷商品，另開建設和租賃公司。

邱麒璋表示，有一次在台中球場第3局轟出1支全壘打，也是生涯第17打席開轟，當時沒有保留比賽制度，比賽因雨取消擇日重打，就他所知，這應該中職史上第1支全壘打卻不算的。

還有一場比賽讓邱麒璋印象深刻，加盟兄弟象第1場比賽有滿場球迷助威，從時報鷹投手邱啟成手中擊出內野安打，他笑說，很緊張，腳有點抖，「結果那一支安打就拿到5000元耶，兄弟象有發勝場獎金，打點的話2500元，不過失誤或執行戰術失敗會扣錢。」

邱麒璋加盟兄弟象沒多久，中職首度爆發假球案，見證職棒興衰起落，如今中職再現榮景，他說，「真的差很多，球場變得很漂亮，球迷也很多，現在球員很幸福，以前哪有這樣的環境啊，要珍惜。」

前兄弟球員邱麒璋開球，台鋼一軍打擊教練路易士接捕。（記者李惠洲攝）

台鋼一軍打擊教練路易士接捕。（記者李惠洲攝）

前兄弟球員邱麒璋開球。（記者李惠洲攝）

前兄弟球員邱麒璋開球。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法